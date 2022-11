Altstadt Zug Bald soll im neuen Lokal zur Meise die Gerüchteküche brodeln Mit dem neuen Lokal möchte Initiant Albert Rüttimann der Altstadt neues Leben einhauchen. Die Musig-Stube zur Meise sei offen für alle Veranstaltungen, die Menschen zusammenbringen. Ein Bistro sorgt für kulinarische Verpflegung.

Sie engagieren sich unentgeltlich für die Meise (von links): Willy Bohny (Koch), Sepp Feierabend (Konditor) und Roli Wismer (Koch) sowie Initiant Albert Rüttimann. Bild: Matthias Jurt (Zug, 11. November 2022)

Menschen, die am Freitagvormittag die gepflasterte Strasse der Unter Altstadt passierten, blieben teilweise verwundert oder entzückt stehen. Denn dort, gegenüber des Hauses Nummer 16, standen oder sassen Frauen und Männer in bunter Kleidung. Sie fielen durch ihre orange Hosen auf, doch besonders lenkten sie die Aufmerksamkeit der Passanten mit ihrer Musik auf sich. Und so dauerte es nicht lange, bis die Leute ringsum mit den Füssen wippten, den Köpfen wackelten und sich eine Mutter mit ihrem Kind tanzend im Kreis drehte.

Die Band Werkhof Süd liefert den Soundtrack zum Eröffnungsanlass. Bild: Matthias Jurt (Zug, 11. November 2022)

Die Band Werkhof Süd spielte aber nicht nur zum Plausch in der Zuger Altstadt. Sie war engagiert worden von Albert Rüttimann, seinerseits begeisterter Musiker, Rechtsanwalt und vor allem: Vernetzer. Denn das ist es, was Rüttimann mit seinem neuen Lokal erreichen möchte, das am Freitag offiziell eröffnet wurde. Er möchte die Zugerinnen und Zuger in der Altstadt zusammenbringen.

Die Musig-Stube zur Meise soll Raum dafür bieten. Lange stand das Erdgeschoss des Gebäudes leer, war ungenutzt, ganz ohne Leben. Rüttimann, der im selben Gebäude wohnt und arbeitet, fand: Das geht so nicht. Zudem möchte auch die Stadt Zug, dass die Altstadt wieder belebter wird. Und so kam Rüttimanns Idee, aus den freien Räumlichkeiten eine Musikstube mit Bistro zu gestalten, gerade gelegen.

Auch Leute aus der Bevölkerung können kochen kommen

Durch eigens investiertes Geld sowie Zuschüsse der Stadt Zug liess Rüttimann das Erdgeschoss der Unter Altstadt 16 ausbauen. Nebst einer Toilette und einem Proberaum im Untergeschoss entstanden im Erdgeschoss der Hauptraum und eine geräumige Küche. In dieser werden künftig viermal die Woche ein Mittagsmenu sowie Häppchen für den Rest des Tages angerichtet. Freiwillige Hobby- und Profiköche nehmen sich dieser Aufgabe an, doch seien auch Leute aus der Bevölkerung herzlich eingeladen, dort ihre Menus zu zaubern. Man solle sich hierfür «einfach melden». Ganz unkompliziert.

Diese Einfachheit spiegelt sich auch in Rüttimanns Begrüssungsworten wider. So sei die Meise offen für allerhand Ideen, biete Platz für Bandproben (die Musikrichtung sei hierbei völlig egal), für Konzerte, Vorträge, Podien, Filmvorführungen und Weiteres.

«Das Lokal steht für alles zur Verfügung, das Leute zusammenbringt.»

Auch für private Veranstaltungen.

Die neue Musig-Stube zur Meise: hier der Raum im Untergeschoss, der sich beispielsweise für Proben anbietet. Bild: Matthias Jurt (Zug, 11. November 2022)

Eine einzige Einschränkung gibt es aber, die jedoch nicht Rüttimann, sondern der Bauart vieler alter Häuser verschuldet ist: der Platz. Im Hauptraum können sich maximal 15 Leute aufhalten, insofern die Tische stehen. Stuhlt man auch in der Küche, reicht es für maximal 24 Leute. Freitagvormittags sind es durch die fehlenden Tische und Stühle ein paar mehr. Und in den wärmeren Monaten könne man auch draussen vor der Meise beisammensitzen, so der Zuger.

Nach seinen Begrüssungsworten stehen die zahlreichen Gäste beisammen, nippen an ihren Gläsern, geniessen die Häppchen, die von freiwilligen Servicekräften angeboten werden. Auch ein Freund Rüttimanns ist unter den Leuten, er sei extra für die Eröffnung aus Luzern angereist. «Albert ist eine faszinierende Persönlichkeit, vor allem, wenn es darum geht, Leute zusammenzubringen», sagt er. Das sei Rüttimanns grosse Leidenschaft, wie es sich auch in dessen Worten über die Zukunft der Meise zeigt: «Hier darf auch ‹gschnädderet› werden», sagt er. Die Zuger Gerüchteküche könne ruhig brutzeln im neuen Lokal.

Zunächst bezahlt er alles selbst

Dieses sehe man im Übrigen nicht als Konkurrenz von der beispielsweise nahe gelegenen Fischerstube – deren Chef ist beim Eröffnungsanlass mit dabei –, sondern viel mehr als Ergänzung zum bereits bestehenden Angebot. Die Öffnungszeiten sind tagsüber, so könne man beispielsweise am Nachmittag in die Meise einkehren und wenn diese schliesst zur Fischerstube weiterziehen.

Zunächst wird Rüttimann das Lokal selbst finanzieren. Das sei einfacher so, besonders am Anfang. Über andere Finanzierungsmodelle könne man sich dann Gedanken machen, wenn das Ganze ins Rollen komme. Dass das eine Weile dauern dürfte, ist Rüttimann bewusst: «Meistens braucht es schon ein oder zwei Jahre, bis so etwas etabliert ist.» Sein grosser Wunsch ist es aber, dass es im Zuger Volksmund eines Tages heisst:

«Komm, wir gehen in die Meise ‹eis go schnappe›.»