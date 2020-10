Am Entscheid über den Saisonunterbruch scheiden sich bei den Zuger Fussballklubs die Geister Die Fussballsaison 2020/21 in den Amateurligen ist unterbrochen worden. Die Verantwortlichen von Cham, Zug 94, Rotkreuz und dem FC Ägeri sind sich uneins in der Bewertung.

Auch auf dem Chamer Eizmoos (in Rot: Chams Nico Siegrist) wird dieses Jahr kein Aktivfussball mehr zu sehen sein. Bild: Stefan Kaiser (3. Oktober 2020)

Wann – oder ob – der Spielbetrieb in den Amateurfussballligen wiederaufgenommen werden kann, steht in den Sternen. Unsere Zeitung hat beim SC Cham, bei Zug94, beim FC Rotkreuz und beim FC Ägeri nachgefragt, wie die Klubs mit der herrschenden Ungewissheit umgehen. Denn sicher ist nur, dass nichts sicher ist.

Marcel Werder, der Sportchef des SC Cham aus der Promotion League, betont: «Wir hätten den Spielbetrieb gerne aufrechterhalten. Aber es war absehbar, dass die Saison unterbrochen oder gar abgebrochen wird.» Bis zum Jahresende dürfen gemäss dem Verband keine Partien mehr ausgetragen werden. «Ob der Spielbetrieb Anfang 2021 wieder aufgenommen kann, weiss zurzeit niemand», sagt Marcel Werder. Ein kleiner Trost sei, dass die erste Mannschaft trotz weniger Spiele als die Konkurrenz die Zwangspause in der Promotion League auf dem hervorragenden zweiten Tabellenrang verbringt. Der Chamer Sportchef verrät:

«Das ist mehr, als wir vor dem Meisterschaftsstart zu hoffen gewagt hätten.»

Die Junioren im Alter von bis 16 Jahren würden weitertrainieren und spielen, für alle übrigen Altersklassen werde der Trainings- und Spielbetrieb vorübergehend eingestellt.

Ein Spiel fehlt, damit die Saison gewertet würde

Zugs Trainer Vural Oenen. Bild: Stefan Kaiser

Auch für die 1. Liga und damit für Zug94 gilt das Spielverbot bis zum Ende des Jahres. Vural Oenen, der Cheftrainer der Zuger, sagt: «Wir hätten die Vorrunde gerne zu Ende gespielt, um die Rückrunde planen zu können. Da der Bundesrat Trainingseinheiten ohne Körperkontakt mit maximal 15 zulässt, gedenke ich nun, bis auf weiteres Einzeltrainings oder Trainings in Kleingruppen durchzuführen.»

Aufgrund der derzeit hohen Ansteckungsziffern sei der Entscheid des Bundesrates nachvollziehbar. «Persönlich finde ich es allerdings schade, dass die unteren Ligen, die ja nur noch eine Runde zu spielen gehabt hätten, die letzte Vorrundenpartie nun nicht mehr bestreiten dürfen.» Wenn diese Runde noch ausgetragen worden wäre, hätte man bei einem durchaus möglichen Saisonabbruch die Möglichkeit gehabt, allfällige Auf- oder Absteiger zu bestimmen.

René von Euw, Teammanager des FC Rotkreuz (2.Liga interregional), sagt:

«Wenn der Profifussball weiterhin stattfinden kann, frage ich mich, warum die Saison im Amateurfussball unterbrochen wurde. Für diese Ungleichbehandlung bringe ich kein Verständnis auf. Kein Verständnis, weil das Schutzkonzept im Amateurbereich genauso gut eingehalten wurde wie im Profibereich.»

Für jeden Hobbyfussballer sei es ein Hohn, im TV Super- und Challenge-League-Spiele ansehen zu können, aber selbst nicht trainieren und spielen zu dürfen. Im Nachhinein hätte man laut verschiedenen Meinungen die im vergangenen Winter abgebrochene Saison 2019/20 im Frühjahr zu Ende spielen können. Diesmal sei man in einer schlimmeren Situation, aber einen erneuten Saisonabbruch könne deshalb nicht verantwortet oder begründet werden. Wenn der Sport abgewürgt würde, hätte das Gesundheitsschäden zur Folge, die den Staat teuer zu stehen kämen. «Ich gehe deshalb davon aus, dass der Trainingsbetrieb zu Beginn des kommenden Jahres wieder aufgenommen und die Meisterschaft 2020/21 im Frühling zu Ende gespielt wird», sagt René von Euw.

Rotkreuz (Dragan Gyorgiev, links) und Ägeri (Torwart Fabio Elsener) kämpfen in diesem Jahr nicht mehr um Punkte. Bild: Jakob Ineichen (Unterägeri, 11. Oktober 2020)

Eigennütziges Interesse an einer früheren Pause

Cham, Zug 94 und Rotkreuz hätten gerne weitergespielt. In Ägeri ist man nicht unglücklich über die Unterbrechung der laufenden Saison. Dazu sagt Trainer Dragi Salatic:

«Ich hätte mir eine frühere Unterbrechung gewünscht. Beispielsweise zum Zeitpunkt, als gleich mehrere Spiele in der Westschweiz verschoben werden mussten.»

Salatic verrät auch weshalb. Er hätte infolge von Verletzungen auf den Einsatz von mehreren Stammspielern verzichten müssen. Und wegen Covid-19-bedingter Spielverschiebungen hätte die Vorrunde bis weit in den Winter hineingereicht.

Er frage sich, warum die interregionale 2.-Liga-Saison zwei Wochen später als im letzten Jahr gestartet worden ist. Warum alles in den Winter verschoben wird, wo es kalt sei und die Plätze nicht mehr so gut zu bespielen seien wie in den wärmeren Jahreszeiten. «Ich hoffe», betont Salatic, «dass wir die Saison 2020/21 im kommenden Frühling zu Ende spielen können. Einen Abbruch wünscht sich bestimmt niemand.»