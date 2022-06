Vereine&Verbände Am Frühlingsfest der Frauengemeinschaft Cham ging es rund Der Vorstand hat sich nach längerer Pause etwas Besonderes für die Mitglieder überlegt: Zur GV gab es noch ein grosses Fest.

Auch in diesem Jahr konnte die Generalversammlung der Frauengemeinschaft Cham aufgrund der Coronasituation wie bereits 2020 und 2021 nur schriftlich durchgeführt werden. Schade, denn das Bedürfnis, sich zu treffen und auszutauschen, ist gross bei den Frauen, und der Verein lebt von dem guten Zusammenhalt und dem grossen Netzwerk. Doch der Vorstand hat sich etwas Spezielles einfallen lassen, und so freuten sich alle über die Einladung zum Frühlingsfest am 31. Mai 2022 ins passend zum Motto wunderschön mit Pfingstrosen dekorierte katholische Pfarreiheim in Cham. Über 170 Personen erlebten einen Abend in bester Gesellschaft, an dem die Menschen hinter der Frauengemeinschaft und ihre tolle Arbeit endlich wieder einmal hautnah spürbar waren.

Die Präsidentin Susanne Staub begrüsste die Ehrengäste– Carmen Rüggeberg und Tobias Eberle von der Katholischen Kirchgemeinde Cham-Hünenberg und Ehrenpräsidentin Irène Anna Burkhart. Es folgten interessante Einblicke in die Vorstandsarbeit. Die Mitglieder konnten in einer kurzen Vorstellungsrunde erstmals auch die in diesen zwei speziellen Jahren überwiegend im Hintergrund tätigen neuen Vorstandsfrauen erleben. Es stellten sich ganz neue Herausforderungen, die das Team bestens meisterte. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf einer guten Informierung der Mitglieder über die Tätigkeit des Vorstands, bei der Vorstandsfrau Eva-Maria Janutin (Öffentlichkeitsarbeit) zusätzlich eine wichtige Rolle bei der Gestaltung informativer und zugleich gestalterisch sehr ansprechender Karten und neuer Logos übernahm. Nicole Indra als Aktuarin und bis zur GV 2022 Co-Präsidentin mit Susanne Staub gehört zum erfahrenen Kern der Vorstandsfrauen. An sie geht auch sämtliche Vereinspost. Anita Arnet (Kassierin seit zwei Jahren) hat die Vereinsfinanzen bestens im Griff. Anna Bucher leitet seit zwei Jahren das Ressort Anlässe. Sie ist ausserdem für den Vorstandssupport und die Gestaltung des Jahresberichts zuständig und übernimmt neu die Organisation der Wallfahrt. In diesem Jahr geht es am 13. Juli nach Sachseln an den wunderschönen Sarnersee.

Die Website betreut nun eine andere Frau

Neu übernimmt Cristina Rodriguez die Betreuung der liebevoll gestalteten, informativen Website und der sozialen Medien. Vorstandsfrau Béa Carlen Hausheer (Ressort Kurswesen seit zwei Jahren) machte gluschtig auf das neue Kursprogramm, das nach den Sommerferien ­verteilt wird. Eines ist sicher: Es wird wieder für alle Interessen etwas dabei sein!

Im Unterhaltungsteil zog der Kleine Chor Zug unter der Leitung von Dirigent Christof Tschudi mit mehreren A-cappella-Stücken alle in seinen Bann. Der Kleine Chor Zug ist eine A-cappella-Formation mit rund 20 Sängerinnen und Sängern, welche allesamt Mitglieder des Chor Zug sind.

Ein Punkt von der Traktandenliste einer üblichen Generalversammlung war die Verabschiedung/Begrüssung von Vorstandsfrauen und Helferinnen. Aus dem Vorstand wurden Eva-Maria Janutin (Öffentlichkeitsarbeit, zwei Jahre) verdankt und verabschiedet sowie Patricia Frison-Schnurrenberger, die die Website sechs Jahre lang mit viel Herzblut betreut hat. Auch ihr besonderes Engagement im Jubiläumsjahr für den Frauenstadtrundgang und das Sponsoringkonzept wurden besonders gewürdigt. Patricia leitet auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Vorstand weiterhin die Besucherinnengruppe.

Auch das Zug-Fäscht ist heuer ein fester Bestandteil

In den vielen Teams gab es wieder einige Ab- und Zugänge. Alle wurden herzlich verdankt beziehungsweise begrüsst. Erwähnt sei an dieser Stelle stellvertretend das neue Villette-Fäscht-Team, bestehend aus Yvonne Truttmann, Karin Megert und Eliane Ortner. Es wird Anfang September für die FG einen Stand am Grossanlass Zug-Fäscht organisieren.

Für die Organisation des Senioren-Kafihöckli konnten zwei bestens bekannte Chamer Frauen gewonnen werden, Fränzi Hausheer und Connie Ulmann. Schön, dass Susanne Grüter und Lisbeth Dittli diesen Traditionsanlass in gute Hände übergeben konnten.

Bei einer feinen Raclette, von Fredy Wicki persönlich zubereitet, und einem guten Tropfen genossen die Gäste den weiteren Abend, freuten sich über viele bekannte Gesichter und nutzten die Gelegenheit, sich endlich einmal wieder in grösserer Runde auszutauschen.

An dem rundum gelungenen Anlass zeigte sich einmal mehr der riesige Zusammenhalt in der Frauengemeinschaft. Allen Helferinnen und Helfern, sei es bei der Deko, beim Tischen und Vorbereiten bis hin zum Servieren ein ganz herzliches Dankeschön! Es macht einfach Spass, Teil eines so gut eingespielten Teams zu sein!