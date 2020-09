American Football: Innerschweizer Niederlage bei Defensivschlacht im Regen

Da das Spiel am letzten Wochenende in Thun abgesagt wurde, spielten die Midland Bouncers (Zug) und die Luzern Lions am Sonntag zum zweiten Mal hintereinander gegen die Zürcher Renegades. Bei schwierigen Wetterbedingungen gelang den Innerschweizern in der Sportanlage Looren (Witikon, ZH) zwar eine Leistungssteigerung, dennoch hat es nicht für einen Sieg gereicht.