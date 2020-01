Leserbrief Amnestie nur für Steuersünder? Zur Umwelt

Momentan machen viele Steuersünder Gebrauch von der einmaligen Amnestie. Warum hat die Idee nicht auch Einzug gefunden für Umweltsünder? Töfflifahrer produzieren das 400-fache Abgas im Vergleich zum Auto mit Katalysator. Wieso wird per Notstandsgesetz nicht gleich viel Motorfahrsteuer kassiert wie für Autos?

Wenn Philip C. Brunner zur Vernunft gebracht würde und keine Sport-Kommission gründen würde (Artikel vom 13. Januar), sondern dieses Geld für eine Töffli-Tausch-Aktion gegen E-Bikes ausgeben würde, wäre der Gesundheit und Umwelt geholfen. Der Spitzensport schafft Hass und Aggressionen und höhlt unter anderem die Lotteriekasse (Sendung der SRF Rundschau). Tanz-Aktivitäten sind friedlich und gehen aber leer aus.

Auch über Abfallgrüsel wurde berichtet. Warum wird nicht endlich nach dem Verursacherprinzip vorgegangen? Warum dürfen nur Polizisten solche Grüsel büssen, wo man doch genau weiss, dass es zu wenig Polizisten gibt (fehlendes Verursacherprinzip)?

Ich würde eine Aufpasser-Truppe vorschlagen, welche gleich vor Ort ihren Aufwand in Rechnung stellen darf oder solche Sünder als Strafe zum Aufpasser verknurren. Täglich das Gejammer vom fehlenden Geld, während gleichzeitig die Fahrzeuge nicht kostendeckend besteuert werden (da kriegt man den Lebensmittelhusten). Obwohl seit Jahrzehnten Lärmschutz-Wände per Gesetz verlangt sind, wird es ignoriert. Genauso parasitär ist Feuerwerk.

Ich werde vehement gegen den Militärflugzeug-Kauf stimmen, weil wir das Volk nicht gegen den Feuerwerkterror schützen wollen. Ein trauriges Kapitel sind auch die sinnlosen Luftschutzbunker in allen Häusern (Kiesreserven plus Umwelt kaputt). Warum werden keine Filter für Cheminées verlangt, wo bei gewissen Wetterlagen bei mir mit Staubsauger die massive Grenzwertüberschreitung an Russ und Bremsstaub nachgewiesen werden kann?

Tony Stocklin, Steinhausen