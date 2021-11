Stadt Zug Amüsantes Verwechslungsspiel eines renommierten Schriftstellers Das Kinder- und Jugendtheater Zug bringt eine über 400 Jahre alte Komödie von Shakespeare auf die Bühne. Acht Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren überzeugen in diesem rasanten und witzigen Stück.

Sebastian (Zoé Zaira Neidhart, links) wird von Sir Andreas (Maribel Fürrer) getroffen, beobachtet von Sir Tony (Dhruv Prasad Raja). Bild: Etienne Racordon

Während zwei Stunden stehen die acht jugendlichen Schauspielerinnen und Schauspieler an diesem Freitagabend auf der Bühne. Mit ihrem ausdrucksstarken und witzigen Spiel überzeugen sie in Shakespeares «Was ihr wollt» das Premierenpublikum des Kinder- und Jugendtheaters Zug. Es lässt einen erahnen, wie viel Aufwand dahintersteckt. «Sie mussten sehr fleissig sein und ihren Text schon vor dem Theaterlager auswendig können», bestätigt Stefan Koch-Spinnler (56), der Leiter dieser Theaterinstitution, die seit 35 Jahren fester Bestandteil der Zuger Kulturwelt ist.

Der erfahrene Theaterpädagoge schwärmt von der Leistung der jungen Schauspielerinnen und Schauspieler: «Sie sind zwar eine kleine, aber umso motiviertere Gruppe und bringen allesamt viel Theatererfahrung mit. Es hat sich gelohnt, wenn man sieht, wie wir zu einer Art Familie zusammengewachsen sind.» Er ist sich bewusst, dass Shakespeare keine leichte Kost für Jugendliche unserer Zeit ist. Die Sprache ist komplex, mal voller Poesie, dann wieder derb und bodenständig.

«Manchmal verstanden sie einen Satz nicht und kamen erst draus, wenn sie ihn spielten.»

Auch die Kostüme sind wichtig

Die professionelle Schauspielerin Marisa Zürrer (34) leitete als Co-Regisseurin die Jugendlichen im Bereich des Bewegungsschauspiels an: «Ab einem gewissen Punkt im Lager verstanden sie, was der innere Motor für ihre Figur ist und worum es im Stück geht.» Hinter der Theaterfassung steht Luis Liun Koch (24), der an der Folkwang Universität der Künste in Bochum Regie studiert. Er blieb der Geschichte treu und verlieh dem Ganzen einen rasanten Verlauf. Ebenso tragen die beeindruckenden Kostüme (Ariane Inglin), die wandelbare Bühne (Philipp Kissling) und die Maske (Amandine Dougoud) dazu bei, dass am Ende alles zusammenpasst und auf der Bühne zur Geltung kommt.

William Shakespeare müssen Verwechslungskomödien eine Menge Spass gemacht haben. In «Was ihr wollt» spielt er mit der Identität der Geschlechter und macht sich dabei über Rollenklischees und Stereotypen lustig. Das Stück bezieht seine Komik vor allem aus der ständigen Täuschung von Erwartungen. Interessant ist, dass im Elisabethanischen Theater, also in Shakespeares Zeit, Männer die Frauenrollen spielten. Das bedeutet, dass für Violas Rolle ein Mann eine Frau spielte, die sich als Mann verkleidete.

Wer liebt hier wen?

Die Handlung ist so verschlungen, dass man beim Zuschauen konzentriert sein muss: Viola liebt Herzog Orsino, der die Gräfin Olivia liebt, die wiederum den jungen Cesario liebt. Cesario ist aber die als Mann verkleidete Viola, die im Königreich Illyrien gestrandet ist. Kompliziert wird die Sache, weil weder Orsino noch Olivia wissen, dass Cesario in Wirklichkeit eine Frau ist. Und noch komplizierter wird es, als schliesslich Violas verschollener Zwillingsbruder auftaucht.

Wer sich selbst ein Bild machen will, kann das an den weiteren Aufführungen am 11., 12. (jeweils ab 19.30 Uhr) und 13. November (17 Uhr) an der Baarerstrasse 14 im Einkaufszentrum Metalli tun.