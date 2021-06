Kolumne «Meine Berner Woche» Manuela Weichelts Berner Woche: An Traktanden mangelt es nicht Manuela Weichelt, Nationalrätin, Grüne Merken Drucken Teilen

Montag, 7. Juni – Im Wissen darum, dass ich die kommenden Tage ohne viel Bewegung im Bundeshaus sitze, kühle ich mich vor Sessionsbeginn in der Aare ab. Die Temperatur ist mit 14 Grad geradezu warm im Vergleich zur kühlen Nässe im Januar. Die zweite Sessionswoche beginnt mit der Fragestunde. Der Bundesrat beantwortet meine Fragen zur gerichtlichen Klärung bei Rechtsunsicherheit in der Aufwandbesteuerung sowie zu Governanceproblemen bei der AHV. Danach ist einmal mehr das Covid-19-Gesetz auf der Traktandenliste: Hilfsmassnahmen für Sportklubs, Verlängerung der Kultur-Hilfen und der Kurzarbeitsentschädigung für tiefe Einkommen.

Der Staatsrechnung 2020 stimmen wir zu, welche Covid-bedingt mit einem Defizit von knapp 16 Milliarden Franken abschliesst. Der Nationalrat beendet seine Debatte erst gegen 21 Uhr. Am Abend steht die virtuelle Vorstandssitzung mit der Kantonalpartei an und anschliessend tausche ich mich mit einem FDP-Kollegen in der Bar über die unbefriedigenden Antworten des Bundesrates aus.

Dienstag, 8. Juni – Die Armeebotschaft mit ihrem Verpflichtungskredit von 2,3 Milliarden Franken nimmt viel Raum ein. Weiter möchte der Rat, dass sich die Stimmberechtigten dazu äussern können, wenn die Schweiz eine erneute Kandidatur für Olympische Spiele in Betracht zieht. Und dass Schweizerinnen und Schweizer, welche ausländische Familienangehörige aus Drittstaaten nachziehen wollen, dies ebenso tun können wie EU-Bürgerinnen und -Bürger, die in der Schweiz leben. Als Kommissionssprecherin und Botschafterin des Hospiz Zentralschweiz mache ich mich für eine gesamtheitliche Finanzierung der Palliative Care stark. Am Nachmittag finden die Fraktionssitzungen statt.

Mittwoch, 9. Juni – Heute heisst es noch früher aufstehen als sonst. Vor Sessionsbeginn findet die konstruktive Einigungskonferenz zum Massnahmepaket zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen statt. Der grosse AHV Tag kann beginnen. Mein Rückweisungsantrag, dass der Bundesrat eine neue Vorlage ausarbeiten soll, bei der Massnahmen zur Lohngleichheit von Frauen und Männern vorgesehen sind, wird abgelehnt. Die Behebung der nicht erklärbaren Lohnungleichheit von 7,7 Prozent würde der AHV jährliche Zusatzeinnahmen von rund 825 Millionen Franken bringen. Der Nationalrat lehnt sämtliche Rückweisungsanträge ab, befürwortet jedoch eine Erhöhung des Rentenalters für Frauen von 64 auf 65 Jahre. Damit ist klar, das Referendum wird ergriffen.

Die Geschichte der Frauen soll in der Schweiz sichtbar werden, beispielsweise in einem nationalen Frauenmuseum. Geschichte ist in der Vergangenheit grösstenteils von Männern über Männer geschrieben worden. Da meine Kollegin aus der Romandie kurzfristig über Mittag nicht in die Gerichtskommission gehen kann, springe ich ein und verzichte erneut auf eine Mittagspause. Die Kommission schlägt vor, in der dritten Sessionswoche Stephan Hartmann (Grüne) und Marianne Ryter (SP) ans Bundesgericht zu wählen. Die Grünen sind an den eidgenössischen Gerichten immer noch massiv untervertreten.

Donnerstag, 10. Juni – Als Kommissionssprecherin vertrete ich den Geschäftsbericht des Bundesgerichts. Das Gericht hat im vergangenen Jahr im Grossen und Ganzen gute Arbeit geleistet. Aufsichtsrechtlich musste es einige Male bei erstinstanzlichen Gerichten einschreiten. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona ist jedoch noch nicht in ruhigen Gewässern. Am frühen Nachmittag reise ich nach traktandenreicher Politikwoche mit dem Zug zurück nach Zug.