An Zuger Schulen fehlen Vergleichsmöglichkeiten Künftig könnten im Kanton Zug klassenübergreifend die Kompetenzen von Schülern abgefragt werden.

Mit einem adaptiven Testsystem soll die Kompetenz der Schüler erfasst werden. Bild: Maria Schmid (Zug, 1. Oktober 2019)

Kompetenzorientierter Unterricht gründet auf solidem Wissen. Darauf wurde mit der Einführung des Lehrplanes 21 mehrfach hingewiesen. «Dies leuchtet ein, schliesslich ist ‹Können› immer ‹Können von etwas› oder in Fachsprache: Wissen plus Können gleich Kompetenz», schreibt Kantonsrat Beat Sieber (SVP/Cham) in einer Motion. Darin will er diesen Gedanken aufnehmen und hat das Ziel formuliert, das Wissen und Können – also die Kompetenz – der Schülerinnen und Schüler während der obligatorischen Schulzeit im Kanton zu erheben.

Externe und interne Evaluationen zur Qualitätssicherung und -entwicklung der Bildung finden bereits statt. «Ein Instrument, das einen klassenübergreifenden Vergleich des Standes von Wissen und Können der Schülerinnen und Schüler erlaubt, fehlt jedoch», schreibt Sieber.

Adaptive Testsysteme zur Überprüfung

Abhilfe könnte deshalb ein adaptives Testsystem schaffen. Es soll nicht nur den Schülern und Lehrpersonen, sondern auch den Schulleitenden, Bildungsverantwortlichen der gemeindlichen Schulen und der kantonalen Bildungsdirektion Informationen liefern, wie die Bildung geplant und gesteuert werden kann.

Der Ablauf solcher adaptiven Test sieht folgendermassen aus: Sämtliche Bewerber starten mit einer mittelschweren Aufgabe. Der Schwierigkeitsgrad der folgenden Aufgaben ist jeweils davon abhängig, ob die Schülerinnen und Schüler die vorangehende lösen konnten oder nicht. Wurde sie gelöst, folgt die nächste, schwierigere, wurde sie nicht gelöst, folgt eine mit niedrigerem Niveau. «Schliesslich pendelt sich das Testergebnis auf dem Leistungsniveau der jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten ein», ist im Motionstext weiter zu lesen.

Wieso ist eine solche leistungsmässige Standortbestimmung in Zug wichtig? Laut Motion deshalb, weil der Übertritt ins Gymnasium prüfungsfrei erfolge. «Jedes Jahr ist von höchst unterschiedlichen Zuweisungsquoten in die Kantonsschulen zu hören.» Zwar würden Statistiken über den Verbleib der Schüler in den zugewiesenen Schularten existieren, doch «wurde nie nachgewiesen, ob Schülerinnen und Schüler aus Gemeinden mit hohen Zuweisungsquoten auch tatsächlich leistungsfähiger sind als andere». Kurzum heisst das: Vergleichsmöglichkeiten über Schulen und Klassen hinaus fehlen.

Auftrag: Anpassung des Schulgesetzes

Vonseiten der Beteiligten bestehe Interesse daran, ein möglichst präzises und differenziertes Bild über die Lernstände zu haben. Adaptive Testsysteme würden die Lehrpersonen unterstützen bei der Zuweisung in die weiterführenden Schulen der Sekundarstufe I und II. Die Motion schliesst mit dem Antrag, dass der Regierungsrat dem Kantonsrat eine Vorlage zur Anpassung des Schulgesetzes unterbreitet, welche die Einführung von standardisierten adaptiven Tests zum Gegenstand hat.