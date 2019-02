Leserbrief Kanti Ennetsee: Es gibt noch eine andere Alternative «Mehr Kurzzeitgymnasien anstelle einer Kanti Ennetsee?», «Zuger Zeitung» vom 13. Februar

Warum haben die Planer nicht das Zythus-Areal, das dem Kanton gehört, für ein Kurzzeitgymnasium in Erwägung gezogen? Es ist sehr gut erschlossen und gut erreichbar für alle Ennetseegemeinden. Wie im Artikel von Zoe Gwerder thematisiert, wäre es besser, man würde ein Kurzzeitgymnasium anstelle einer Kanti erstellen. Es ist für die meisten Eltern und Jugendlichen schwierig, sich im Alter von 12 bis 14 Jahren für die Kanti zu entscheiden. So hätten sie nach dem Kurzzeitgymnasium immer noch die Möglichkeit an die Kanti zu gehen.

Kurt Nägeli, Hünenberg