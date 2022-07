Holzhäusern Antreten zum Abschlag: Zuger Kinder lernen mit dem Ferienpass die Welt des Golfens kennen Driver, Putter, Wedge: Zusammen mit dem Ferienpass war unsere Zeitung zu Besuch im Golfpark Holzhäusern. Bericht von einem Nachmittag, an dem Kinder und Jugendliche Unbekanntes kennen lernen und sich dafür begeistern konnten.

Der Ferienpass-Golfkurs machte sichtlich Spass. Bild: Maria Schmid (Holzhäusern, 22. Juli 2022)

Heiss schien die Sonne am vergangenen Freitagnachmittag auf den Golfpark Holzhäusern. Trotz den hohen Temperaturen fuhren die Golfprofis Mischa Peter und Thore Stelljes gut gelaunt mit den Kindern im Golfwägelchen auf die Driving Range, wo diese ihre erste Golfstunde haben würden.

Sie taten das im Rahmen des Ferienpasses, bei dem Zuger Kinder und Jugendliche von 11. bis 29. Juli rund 350 Freizeitangebote zur Auswahl stehen – vom Besuch bei der Zuger Polizei, über einen Bowlingnachmittag oder einen Röhnradschnupperkurs bis hin zum Tanzspass oder zum Robotik-Workshop.

Teilnehmende konnten sich bald selber ausprobieren

Oder eben zum Golfkurs, der mit einer Einführung darüber startete, was in eine Golftasche gehört. Golfpro Thore Stelljes erklärte die 14 Schläger kurz und zeigte die Wichtigsten genauer. Anschliessend wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppe mit Profi Mischa Peter ging auf die Abschlagmatten, während sich Thores Stelljes Gruppe beim Putten auf dem Green übte.

Auf den Abschlagmatten wurden zuallererst die Sicherheitsregeln geklärt. Aufmerksam hörten die neun- bis 14-jährigen Mädchen und Knaben zu und durften sich dann gleich selbst je auf eine Abschlagmatte stellen und loslegen.

«Es geht darum, dass die Kinder einen Einblick in die Golfwelt erhalten und dann auch relativ schnell selbst ausprobieren und üben können»,

erklärte Instruktor Mischa Peter. Das Ziel sei, dass sich die Kinder nach diesem Schnupperkurs für den Golfsport begeistern könnten und selbst damit anfangen wollten. Auch bei Thore Stelljes mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht lange warten, ehe sie selber an der Reihe waren.

Auf dem Putting-Green war Präzision wichtiger als Distanz. Bild: Maria Schmid (Holzhäusern, 22. Juli 2022)

Auf dem Green erklärte der Profi den Kindern kurz, wie man den Putter schwingt, wie der Schläger gehalten werden sollte. Und dann ging es auch schon darum, die ersten Bälle einzulochen, was den Teilnehmenden zwar sichtlich Konzentration abverlangte, den einen oder anderen aber nicht von einem ausgelassenen Lachen abhielt.

Damit verhielt es sich auf dem Puttinggreen gleich wie in der Driving-Range, wo die Frage bald einmal lautete, wer den Ball am weitesten schlagen kann. Offensichtlich ganz zur Freude der Teilnehmenden, die auf die Frage, ob sie Spass hätten, antworteten mit einem lauten: «Ja!»

Die ersten Erfolge wurden gefeiert

Während die Kinder die Bälle von den Abschlagmatten droschen, ging es bei Thore Stelljes auf dem Putting-Green um Präzision. Die Kinder und Jugendlichen markierten auf ihrer Scoringkarte, wie viele Schläge sie benötigten, um den Ball im Loch unterzubringen. Während die Kinder ausprobierten, gaben die Instruktoren Tipps, wie das Üben noch besser gelang.

«Es soll ein erster Einblick sein, aber es geht auch darum einfach einmal zu sehen, dass es gar nicht so einfach ist, Golf zu spielen»,

so Mischa Peter.

Übrigens: Ergebnisse wurden den beiden Profis freudig mitgeteilt: «So weit ist er geflogen, schau mal», meinte ein Teilnehmer und zeigte, wie weit er seinen Ball geschlagen hatte. Ein gutes Zeichen, dass die Teilnehmenden nicht nur eine neue Sportart, sondern auch die Begeisterung für sie entdeckten.