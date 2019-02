Anwalt bekämpft Waldparkplatz am Zugerberg Ein Anwohner will den Waldparkplatz in der Schönegg weghaben, der seit Jahrzehnten besteht. Die Stadt ist Hauptaktionärin der Zugerberg Bahn und will in der Sache eine grundsätzliche Frage geklärt wissen. Charly Keiser

Die hier seit Jahrzehnten im Wald geduldeten Parkplätze in der Schönegg will ein Anwohner weghaben. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 04. Februar 2019))

Talstationen von Bahnen sind naturgemäss auf genügend vorhandene Parkplätze angewiesen, denn nicht alle Benutzer können oder wollen mit dem Öffentlichen Verkehr anreisen. So auch zur Zugerberg Bahn, die zwar mit dem 11er-Bus gut an den ÖV angebunden ist. Trotzdem fahren beispielsweise die Benutzer des Zugerberg Trails kaum mit dem Bus in die Schönegg. Die oft auch auswärtigen Downhill-Biker reisen nämlich meist mit dem Auto an, um dann mit ihrem Bike per Bahn zum Ausgangspunkt der Abfahrtsstrecke zu gelangen.

Und genau diese Downhill-Biker müssen nun als Grund herhalten, warum ein Anwohner den sogenannten Waldparkplatz bei der Schönegg weghaben will. Er beklagt den gestiegenen (Such-) Verkehr, seit der Trail fertig ist. Zuvor klagte der Mann, der aus einem anderen Kanton in eine der Stadtvillen in der Schönegg zugezogen ist, über die staubige Strasse vor seinem Haus. Die Korporation überzog diese in der Folge mit einem Belag.

«Wir brauchen den Platz nur zur Lagerung von Holz»

Die Korporation Zug ist Besitzerin der Strasse und des Waldparkplatzes. Letzterer wird von Benützern der Zugerberg Bahn sowie von Zugerinnen und Zugern, die mit oder ohne Hund von dort mit einem Spaziergang starten, bereits seit Jahrzehnten genutzt. Also schon, bevor die Häuser des streitbaren Anwalts gebaut wurden, und dieser überhaupt auf der Welt war.

Sie hätten eine Stellungnahme eingereicht, sagt Korporationsschreiber Daniel Schwerzmann: wie auch das Departement Soziales, Umwelt, Sicherheit (SUS), das Amt für Wald und Wild und die Zugerland Verkehrsbetriebe. Wir selber brauchen den Platz nur zur Lagerung von Holz», sagt er und ergänzt: «Aber wir würden sicher auch für einen Kompromiss Hand bieten. Zum Beispiel für die Installation einer Schranke, die den Suchverkehr verhindert.»

Sind die Parkplätze im Waldparkplatz Schönegg Parkplätze, oder nicht? Dies sei für die Stadt eine grundsätzliche Frage, die nun von einem Gericht entschieden werden müsse, sagt SUS-Chef und Stadtrat Urs Raschle. «Mit dem baldigen Neubau des Trassees der Zugerberg Bahn, der rund 12 Millionen Franken kosten soll, kommt bald eine Gelegenheit für eine grundsätzliche Diskussion. Dies sowohl über Parkplätze wie auch ein mögliches Parkhaus bei der Talstation.»

Die Stadt ist Hauptaktionärin der Zugerberg Bahn AG (ZBB) und zahlt jährlich fast 650 000 Franken als Abgeltung. Der Betrieb der Bahn wird durch die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) gewährleistet, die wiederum zur Mehrheit dem Kanton Zug gehören. Dieser zahlt jährlich rund 135000 Franken und der Bund etwa 80000 Franken an die ZBB.

Kunden sollen Busse benutzen

Doch warum setzen sich die ZVB nicht mehr dafür ein, dass die Waldparkplätze, die vorab von ihren Kunden benutzt werden, erhalten bleiben? «Die Waldparkplätze gehören der Korporation Zug», antwortet ZVB-Medienverantwortliche Karin Fröhlich und schätzt die Parkplatzsituation für die ZBB so ein: «Die offiziellen Parkplätze für die Kunden der Zugerberg Bahn befinden sich direkt oberhalb der Talstation. Zudem ist die Bahn über die Linie 11 an den öffentlichen Verkehr angeschlossen.»

Und was, wenn die Waldparkplätze wegfallen würden? «Damit würden weniger Parkplätze im Raum Schönegg zur Verfügung stehen. Sind alle Parkplätze bei der Talstation belegt, besteht die Möglichkeit, auf ein Parkhaus in der Stadt auszuweichen und mit dem 11er-Bus anzureisen», antwortet Fröhlich.