Leserbrief Anzeichen einer globalen Diktatur Zum Umgang mit der Coronapandemie

Was erleben wir jetzt und in der Zukunft noch? Wem können wir noch Vertrauen und Glauben schenken? Was wird uns da alles vorgespielt? Sonderbare Meldungen kommen tagtäglich durch die Medien. Die meisten sind offensichtliche Lügen oder Verzerrungen von Halbwahrheiten. Aber was wäre, wenn der Präsident von Weissrussland im Juni an einer öffentlichen Kabinettssitzung gesagt hätte, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO ihm persönlich ein Angebot von 92Millionen Dollar gemacht hätte, damit er sein Land in den Lockdown führen würde, er dies abgelehnt hätte und etwa zwei Wochen später die WHO ihr Angebot auf 900 Millionen erhöht hätte? Wenn er auch masslos übertrieben hätte, aber was wäre daran wahr? Warum sind die USA bei der WHO ausgetreten? Und könnte es sein, dass unser Bundesrat auch ein solches Angebot bekam? Ein Einzelner von ihnen oder Beamte vom BAG.

Eigenartig war nur, welchen Elan sie drauf hatten, um einen Lockdown zu inszenieren, den aber Schweden nicht mitmachte und im Nachhinein recht hatte. Insider wollen wissen, dass da Geld geflossen ist. Aber es geht munter weiter mit der Angstmacherei, und sie wollen unbedingt einen Impfstoff für alle. Den wird es aber nie geben, einer der etwas nützt. Auch die dauernde Lügerei wegen des Maskentragens. Zuerst hiess es, Masken nützen nichts und es braucht sie nicht. Und jetzt kommt an gewissen Orten sogar eine Pflicht, solche zu tragen. Menschen, die Masken tragen, atmen dauernd ihre verbrauchte und mit Keimen und Bakterien verseuchte Luft wieder ein. Der Schaden ist dadurch viel grösser für jeden, als ohne einen Pseudoschutz. Solche unsinnigen Massnahmen sollten sofort aufhören.

Anton Styger, Oberägeri