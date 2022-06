Vereine & Verbände Archäologenehre für Peter Raimann

Zug Andreas Bossard, der Präsident des Archäologischen Vereins Zug (AVZ), fand heraus, dass sich das Flair für die Archäologie in Peter Raimann schon von Kindsbeinen an festsetzte, bekräftigt als Junglehrer und ausgebrochen anlässlich der geplanten Aufhebung des Museums an der Ägeristrasse, welches er mit Beat Dittli und Donat Stemmle zum Leben erweckte. Später, als Vorstandsmitglied, setzte er sich für ein neues Museum in den Shedhallen des alten Gebäudes der L&G mit Lernwerkstatt ein. Satte 37 Jahre wirkte er ab 1988 im Vorstand mit, wovon deren 15 als Vorsitzender.

Damals überführte der neue Vorstand Funde und Inventar aus der Stiftung an den Kanton. Bossard strich Initiative und Engagement des frisch gekürten Ehrenmitglieds für originelle Ausflüge, Reisen, Erlebnistage heraus, wodurch er die archäologischen Forschungen breitenwirksam entfaltete. Nicht zuletzt verfügt Raimann auch über fotografische Talente. Er erhielt als Auszeichnung das üblicherweise in Bronze ausgegebene Vereinslogo in Silber – verdient in Gold, aber pekuniär kaum realisierbar!

Hochuli: Offen für Dialog mit dem AVZ

Der Leiter des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie Stefan Hochuli geht nach 31 Dienstjahren in Pension. Andreas Bossard dankte ihm ganz herzlich für die unzähligen Vorträge und Auftritte sowie die vielen Publikationen im «Tugium». Dadurch und durch seine vorbildhafte Fähigkeit, auch komplizierte wissenschaftliche Zusammenhänge gerafft und allgemein verständlich darzustellen, verhalf er der Bodenforschung zu aussergewöhnlichem Stellenwert in weiten Teilen der Bevölkerung und arbeitete hierbei eng mit dem Verein zusammen. Mit besonderer Freude schlug Andreas Bossard den Scheidenden zur Wahl in den Vorstand vor, was die Generalversammlung begeistert ab­segnete.

«Je mehr Steuerertrag, desto weniger Kulturerbe»

Der Präsident verwies auch noch auf den – leider vergeblichen – Einsatz des AVZ für ein gutes Denkmalschutzgesetz, das er als ein «Denkmalverhinderungsgesetz» titulieren müsse. Wenigstens relativierte das Bundes­gericht den Erlass, sodass der Regierungsrat das Granada-Abkommen einhalten muss. Aber die erschreckenden Zahlen sprechen Bände: Allein 2021 verzeichnete man gegen 40 Entlassungen aus dem Schutzinventar! Dazu sagte Boss­ard: «Unser kulturelles Erbe verschwindet, je mehr der Steuerertrag steigt!»

An die vielen Beteiligten von der Rettungsgrabung bis zur populären Publikation «Archäologische Streifzüge durch den Kanton Zug» entrichtete Hochuli seinen aufrichtigen Dank.

