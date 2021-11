Architekturwettbewerb So soll das erweiterte Strandbad Zug aussehen Der Wettbewerb für die Erweiterung des Zuger Strandbads ist entschieden: Die Zürcher Landschaftsarchitekten Antón Landschaft GmbH sind mit ihrem Projekt «Corniche» als klare Sieger hervorgegangen.

Ein lichter, bogenförmiger Neubau ist das «Vorzeigestück» des erweiterten Strandbades.. Visualisierung: PD

(fae) Das Zuger Strandbad am Chamer Fussweg ist an schönen Sommertagen regelmässig bis auf den letzten Platz besetzt. Längst ist klar, dass die 1959 errichte Anlage allmählich an ihre Kapazitätsgrenzen stösst. 2019 konnte die Stadt Zug die östlich angrenzende Oeschwiese erwerben und somit den Grundstein für die dringend notwendige Erweiterung legen. Im Rahmen eines im April 2021 gestarteten Projektwettbewerbs haben 28 in- und ausländische Landschaftsarchitektur-Teams aufgezeigt, wie sich das vergrösserte Strandbad präsentieren könnte.

Das Baudepartment der Stadt Zug teilt nun mit, dass die Jury das Projekt «Corniche» von Antón Landschaft GmbH, Zürich, und Ana Sofia Gonçales + Stephan Hausherr Architekten ETH GmbH, Zürich, mit klarem Abstand das Rennen für sich entschieden hat. «Mit ‹Corniche› bringt das Siegerteam in einer modernen Interpretation viel mediterranes Flair an den Zugersee, sagt dazu Eliane Birchmeier, Stadträtin und Jurypräsidentin. «Die lichten Neubauten mit der vorgesetzten Pergola und die weiten, mit Bäumen begrünten Liegewiesen werden die Zugerinnen und Zuger begeistern.»

Eröffnung im Sommer 2024

Das Siegerprojekt sieht einen langgezogenen bogenförmigen Neubau vor, der an der Chamerstrasse einen repräsentativen Ankunftsort schafft. Vor dem Haupteingang soll ein begrünter Vorplatz entstehen. Auf der Südseite öffnet sich der geschwungene Holzbau hin zu einer grosszügigen Spiel- und Liegewiese mit Bäumen und Weitblick über das Wasser. Der Uferbereich ist durch grosse Steine mit Sitzmöglichkeiten bespielt, die an eine breite Sandbucht anschliessen. Das westliche Ufer und die bestehende Terrasse mitsamt Baumbestand bleiben unverändert. Eine Aufwertung erfährt hingegen der Familienbereich, der mit einer Liegewiese, einem Spielbereich und einem Planschbecken deutlich vergrössert wird. Das Restaurant ist im südlichen Teil des Neubaus platziert. Unter der beschatteten Pergola bietet sich hier ein weiter Blick auf den See. Ziel ist es, das erweiterte Strandbad im Sommer 2024 in Betrieb zu nehmen, wie die Stadt Zug weiter mitteilt.

Die Beiträge des Projektwettbewerbs zur Erweiterung des Strandbads am Chamer Fussweg werden öffentlich präsentiert im Stadthaus an der Gubelstrasse. Anmeldung am Empfang bzw. nach 17 Uhr vor dem Eingang zum Stadthaus bei «Stadtverwaltung» klingeln. Die Ausstellung dauert vom 23. November bis 3. Dezember, offen Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr sowie Samstag von 11 bis 14 Uhr.