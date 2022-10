Armbrustschiessen Totaler Triumph für die Zuger: Auch der Mannschaftsmeistertitel ist in ihrer Hand Gegen Frutigen und Schwarzenburg gewann die ASG Zug im Halbfinal und Final deutlich. Es ist der krönende Abschluss einer grossen Saison.

Die siegreiche Zuger Mannschaft (von links): Marcel Bütler, Alice Arnold, Bruno Gössi, Angela Luthiger, Michel Stuber und Christof Arnold. Bild: PD

Am Final der eidgenössischen Mannschaftsmeisterschaft in Wohlen feierte die Armbrustschützen-Gesellschaft Zug (ASG) zum dritten Mal hintereinander den Schweizer-Meister-Titel. Wie im Vorjahr war das Team als Titelverteidiger und Dominator der sieben Heimrunden mit sieben Siegen grosser Favorit auf den Titel.

Im Halbfinal mussten die Blauweissen gegen das viertplatzierte Frutigen antreten. Die beiden Teams schossen zu gleicher Zeit auf einer Linie. Dabei wurden die zwei Zuger Schützinnen und vier Schützen ihrer Favoritenrolle vollauf gereicht: Die Kolinstädter schlugen die Berner Oberländer klarmit 1132 zu 1094 Punkten und zogen damit in den Final ein.

Schwarzenburg ist der Finalgegner

Für die Zuger erzielten im 20-schüssigen Programm auf die 10er-Scheibe Michel Stuber 192, Marcel Bütler 190, Bruno Gössi und Christof Arnold je 189, Alice Arnold 188 sowie Angela Luthiger 184 Zähler. Der zweite Halbfinal war eine knappe Angelegenheit: Schwarzenburg gewann mit 1110 zu 1107 Punkten gegen Embrach. Im Vorjahr war dieses Duell noch umgekehrt ausgegangen.

Somit lautete der Final Zug gegen Schwarzenburg. Obwohl die Berner mit dem diesjährigen Schützenkönig Simon Beyeler und seiner Schwester Irene – frühere Schützenkönigin – angetretenwaren,konnten sie gegen das Zuger Team nichts ausrichten. Sie steigerten sich gegenüber dem Halbfinal zwar um 16 Punkte auf 1126 Zähler. Die Zuger verbesserten sich aber ebenfalls und kamen auf 1137 Punkte.

Die vier grossen Titel gehen alle nach Zug

Mit diesem weiteren Erfolg haben die Zuger seit 2014 insgesamt den siebten Titel in der eidgenössischen Mannschaftsmeisterschaft errungen. Zudem gelang ihnen auch in dieser Saison das Kunststück, die beiden wichtigsten Wettkämpfe zu gewinnen (Swiss Cup und Mannschaftsmeisterschaft). Dazu kommen die Siege im Sektions- und im Gruppenwettkampf am Eidgenössischen. (bier)