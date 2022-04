Artenvielfalt Die Stadt Zug fördert die natürliche Vielfalt im Garten und auf dem Balkon Die Stadt Zug will die urbane Artenvielfalt fördern und gibt wiederum Wildstaudensets an 300 Stadtzuger Haushalte ab.

Wildstauden sind einheimische und mehrjährige Pflanzen in ihrer Wildform. Sie sind an die Natur und Umweltbedingungen in unseren Breitengraden angepasst und deswegen besonders pflegeleicht und genügsam. Wildstauden bieten der Fauna eine unverzichtbare Nahrungsgrundlage, besonders Wildbienen und Schmetterlinge sind auf sie angewiesen.

Zusätzlich zu ihrem ökologischen Wert sind sie eine Bereicherung für das Auge und die Nase, und sorgen mit ihren Blüten und Fruchtständen für lang anhaltende und vielfältige Aspekte. Mit Wildstauden lassen sich Garten und Balkon in einen wertvollen Naturraum verwandeln.

Ein blutroter Storchenschnabel (Geranium Sanguineum). Bild: Erika Gussmann/PD

Die Stadt Zug will laut Medienmitteilung die urbane Artenvielfalt fördern und verlost Wildstaudensets für 300 Stadtzuger Haushalte. Ein Set beinhaltet je fünf Wildstauden für sonnige oder halbschattige Standorte.

Die Anmeldung zur Verlosung ist von Montag, 9. bis Freitag, 20. Mai 2022 via www.stadtzug.ch/wildstauden oder am Empfang der Stadtverwaltung Zug, Gubelstrasse 22, in Zug möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Wildstaudensets werden unter allen Einsendungen ausgelost und direkt benachrichtigt.

Die Abgabe des Wildstaudensets findet am Samstagvormittag, 18. Juni 2022, beim städtischen Werkhof an der Göblistrasse 7 in Zug statt. (haz)