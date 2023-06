Asylwesen Sennhütte am Zugerberg wird zur Unterkunft für unbegleitete Minderjährige Der Kanton Zug betreut unbegleitete minderjährige Asylsuchende ab August wieder selbst. Aus der Sennhütte am Zugerberg wird deshalb eine Unterkunft mit rund 30 Plätzen.

Immer häufiger flüchten Kinder und Jugendliche alleine in die Schweiz. So hat sich die Zahl der Gesuche von unbegleiteten Minderjährigen (UMA) in den vergangenen zwei Jahren verfünffacht und lag Ende 2022 bei 2450 Personen pro Jahr – und es ist mit einer weiteren Zunahme zu rechnen.

Die Sennhütte auf dem Zugerberg. Hier sollen unbegleitete minderjährige Asylsuchende untergebracht werden. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 1. 7. 2019)

In den letzten Jahren wurden unbegleitete Minderjährige aufgrund einer Vereinbarung unter Zentralschweizer Kantonen im Kanton Schwyz betreut. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde auch festgehalten, dass die Übernahme der Kinder und Jugendlichen durch den Kanton Schwyz im Falle einer Überbelastung wieder aufgelöst wird.

Dies ist nun der Fall, wie der Kanton Zug in einer Medienmitteilung schreibt. Er ist deshalb verpflichtet, die ihm zugewiesenen UMA – gemäss nationalem Verteilschlüssel jeweils 1,5 Prozent der Personen – ab August wieder selbst unterzubringen und zu betreuen. Dafür wird in der kantonseigenen Sennhütte auf dem Zugerberg eine UMA-Unterkunft mit rund 30 Plätzen für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren entstehen.

Besondere Herausforderungen

«Mit der Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen kommt eine besondere Herausforderung auf den Kanton Zug zu», lässt sich Regierungsrat Andreas Hostettler in der Mitteilung zitieren. Er gibt sich aber zuversichtlich: «Dank dem ausgezeichneten Einvernehmen mit der Stadt und den Gemeinden werden wir diese bewältigen können.»

Regierungsrat Andreas Hostettler. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Um die erhöhten Anforderungen an die Unterbringung und Betreuung erfüllen zu können, wird eine qualifizierte externe Organisation beauftragt, heisst es weiter. Die Organisation erfolgt dabei in in enger Abstimmung zwischen Stadt und Kanton, da die Sennhütte auf dem Gebiet der Stadt Zug liegt

Unterstützung in der Integration

Durch professionelle Betreuungspersonen sollen für die UMA im alltäglichen Zusammenleben stabilisierende Tagesstrukturen geschaffen werden, welche die persönliche Entwicklung und soziale Integration fördern. Die UMA werden individuell und in Zusammenarbeit mit den bestehenden Partnerorganisationen in ihrer schulischen bzw. beruflichen Integration unterstützt.

Schulpflichtige UMA werden ordentlich in der Stadt Zug eingeschult. UMA, die nicht mehr schulpflichtig sind, besuchen Angebote der sprachlichen und beruflichen Integration. Da die Sennhütte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut erreichbar ist, wird ein Fahrdienst zur Verfügung gestellt. (tos)