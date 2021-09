Leserbrief Auch die Feuerwehr war im Einsatz Zur TV-Sendung «Es geschah am ...» auf SRF, ausgestrahlt am 12. September

20 Jahre seit dem Attentat in Zug, wie die Zeit schnell vergeht, doch die Wunden bleiben. Sicher haben sich viele Zuger im Schweizer Fernsehen am Sonntagabend den Film «Es geschah am ... das Attentat von Zug» angeschaut. Die Interviews mit den Betroffenen waren emotional, traurig und ergreifend. Erinnerungen kamen auch bei mir hoch, denn an diesem Tag war ich als Feuerwehroffizier der FFZ im Einsatz.

Zum Glück zeigte der Film zwischendurch Livebilder vom 27. September. Denn da sah man die vielen Feuerwehrleute im Einsatz. Aber warum in der Doku nicht? Warum wurde während des ganzen Films kein Wort den vielen Rettungskräften gewidmet? Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug, unterstützt durch die Feuerwehren von Baar und Cham, hat nach dem fürchterlichen Anschlag auf das Zuger Kantonsparlament im Regierungsgebäude, zusammen mit den Rettungsdiensten des Kantons Zug, Sursee und Luzern und der Rega, unter schwierigsten Verhältnissen einen professionellen Einsatz geleistet. Lebenserhaltende Sofortmassnahmen, Rettungen, Transport in die Spitäler, Betreuung der Verletzten und Beistand den Sterbenden geleistet.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind aufgrund der sich bietenden Situation vor Ort psychisch stark belastet worden und traumatisiert. Ein Wahnsinnsereignis wurde wahr und mittendrin wir, die Einsatzkräfte. Einfach funktionieren und Gefühle abschalten, so kennen wir es von der Strassenrettung her. Doch wenn du dann plötzlich zu Hause bist, dann kommt alles hoch. Ja die Blaulichtorganisationen hatten an diesem Tag eine Meisterleistung vollbracht, auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst hätten es verdient, im Film erwähnt zu werden.

Ich danke allen Kameradinnen und Kameraden für den geleisteten Einsatz, wir haben einfach unsere Pflicht getan. Den Angehörigen weiterhin viel Kraft und Mut. Wir sind ZUG und halten zusammen, das haben wir, der Kanton Zug, uns allen vor 20 Jahren geschworen, Rücksicht nehmen, aufeinander zugehen, wertschätzend sein. Vielleicht erinnern wir uns auch an das. Danke.

Benny Elsener, Hptm aD, Gemeinderat und Kantonsrat, Die Mitte, Zug