Unihockey Zugs Männer drehen die Partie und halten den Anschluss an die Spitze Zug United hat in Uster nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gewonnen und ist seiner Favoritenrolle gerecht worden.

Alexander Hallén (links) schiesst das erste Zuger Tor. Bild: Alexandra Wey (Zug, 16. Oktober 2022)

Dass es trotz der klaren Tabellensituation kein Spaziergang werden würde, zeigte sich schon in den Vorwochen. Die Aussenseiter knöpften den Favoriten mehrmals Punkte ab, was zu einem Zusammenschluss in der LUPL-Rangliste führte.

Auch die Zuger mussten bei ihrem Gastspiel in Uster kämpfen. Alexander Hallén, Linus Arnold und Anton Akerlund sorgten mit ihren Treffern für die Wende. Das Siegtor fiel in der 46. Spielminute, nur gerade 33 Sekunden nach dem Ausgleichstor.

Knappe Abstände

Der 3:2-Zittersieg der Zuger bei Uster war enorm wichtig im Hinblick auf den Heimvorteil in den Playoffs. Nach dem 15. von 22 Spieltagen liegen die Zuger nach Verlustpunkten nur einen Zähler hinter dem Leader GC Zürich. Die Tatsache, dass sie trotzdem «nur» Sechster sind, verdeutlicht die Spannung in der Meisterschaft.

Die Reserve auf den Neuntplatzierten, Floorball Thurgau, beträgt bereits jetzt schon 14 Punkte. Weiter geht es für die Zuger am 7. Januar mit dem Heimspiel gegen Alligator Malans, welches noch um die Playoffs kämpft. (mwy/bier)