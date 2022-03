Auf Facebook Zuger Polizei feiert Sujet von ihrem Blitzer in Schieflage Kürzlich wollte die Zuger Polizei eine mobile Radaranlage aufstellen, die aber umkippte. Das wurde nun auch an der Fasnacht zum Thema - und die Zuger Polizei kann darüber lachen.

Mitte Januar sorgte ein mobiler Blitzkasten der Zuger Polizei für Schlagzeilen: Dieser kippte bei der Ägeristrasse um, als er dort aufgestellt werden sollte. Leser-Reporter fotografierten den Blitzkasten in seiner semistationären Schieflage. Verletzt wurde niemand.

Nun ist der schiefe Blitzer wieder aufgetaucht. An der Fasnacht in Oberägeri, wo er um Umzug von einer Gruppe thematisiert wurde. Das hat auch der Zuger Polizei selbst gefallen. Auf Facebook schrieb sie: «Gelungener Auftritt in Oberägeri. – danke für den Schmunzler . Von uns gibt es auf jeden Fall ganze 10 Punkte.»

Bevor der echte umgekippte Blitzer übrigens wieder eingesetzt werden konnte, musste er neu geeicht werden. So wie mancher Fasnächtler wohl auch, bevor er wieder alltagstauglich ist...