Kantonsrat Auf Ralph Ryser folgt Esther Monney Für die Gemeinde Unterägeri gibt es einen Wechsel im Kantonsrat.

Esther Monney, neue SVP-Kantonsrätin, Unterägeri. Bild: PD

SVP-Kantonsrat Ralph Ryser (Unterägeri) hat auf das Ende der Sitzung vom Donnerstag, 1. Juli, seinen Rücktritt erklärt. Das Kantonsparlament hat als Nachfolgerin Rysers Esther Monney im Rat willkommen geheissen und in Anwesenheit des Gemeinderates Unterägeri vereidigt. Monney tritt das Amt als Kantonsrätin am Freitag, 2. Juli, an.