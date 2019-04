Aufbruchstimmung am Oberägerer Seeplatz Der Ruderclub Ägeri hat sein lang ersehntes grösseres Bootshaus. Obwohl die Kosten für die Umbauten bei 100000 Franken liegen, befindet sich der Verein nicht in Schieflage. Jetzt steht ihm eine andere Herausforderung bevor. Raphael Biermayr

Vereinspräsident Michael Heimburger (links) und Umbauchef Daniel Schnetzler im grösseren Bootshaus. (Bild: Stefan Kaiser, Oberägeri, 4. April 2019)

Die Ägerer Ruderer haben ihr Ziel erreicht – mit einigen Jahren Verzögerung. Das wäre bei einer Regatta ein ziemlich fragwürdiger Rückstand. Bezüglich der Beanspruchung des Hauses am Oberägerer Seeplatz als Hauptmieter, war es aber nicht von der eigenen Leistung, sondern vom Wohlwollen anderer abhängig. Seit seiner Gründung im Jahr 1991 war der RCÄ nämlich nur Untermieter in der ehemaligen Militärbaracke. Der Vereinspräsident Michael Heimburger sprach bei seiner Antrittsrede im Jahr 2005 davon, dass sich das in absehbarer Zeit ändern soll. In der Folge seien mehrere Standorte geprüft worden, die aber aus verschiedenen Gründen nicht in Frage gekommen seien. Schliesslich mussten sich die Ruderer bis vor kurzem gedulden.



Als Heimburger die Neuerungen am und im Haus demonstriert, sind die Witterungsverhältnisse alles andere als einladend zum Rudern. Der Schnee gibt sein Comeback. Dennoch ist es die Woche, die für den Aufbruch des RCÄ steht: Am Mittwoch ging die neue Homepage online, gestern Abend war die Generalversammlung und morgen werden das Haus und die Saison beim sogenannten Anrudern eröffnet. Dank des grosszügigeren Platzes können die Boote und die Ruder nun entsprechend gelagert werden. Zuvor hatte man improvisieren müssen. Das galt für viele Bereiche, wird aus den Schilderungen von Michael Heimburger klar. Der 63-Jährige erzählt gern, und dank Verve und seines Dialekts ist der gebürtige Schwarzwälder dabei durchaus unterhaltsam. Heute herrschen im Bootshaus vergleichsweise paradiesische Verhältnisse, sagt er: Neben genügend Platz für die Boote findet sich im Erdgeschoss neu auch eine Werkstatt. Ausserdem kann der Club nun den ersten Stock nutzen. Dort stehen jetzt Ergometer unter neuen Dachfenstern. Ein Wunsch der Mitglieder konnte indes nicht erfüllt werden: sanitäre Anlagen. Die Ausgaben für Zuleitungen und Anschlüsse wären gemäss Heimburger «unverhältnismässig» gewesen. Eine Kaltwasserleitung wurde aber gezogen. Daran wird sommers auch eine Campingdusche angeschlossen – ein wenig Improvisation ist also weiterhin gegeben.



Unterstützung aus öffentlicher Hand

Trotz Fronarbeit – 41 der 100 Mitglieder beteiligten sich – lägen die Ausgaben für den Umbau bei rund 100 000 Franken, sagt Heimburger und rechnet beim Rundgang die einzelnen Posten vor. Diese Summe bringt den RCÄ nicht in Schieflage. Weil die Vision des grösseren Hauses, wie eingangs erwähnt, ja eigentlich schon vor Jahren hätte Realität werden sollen, habe der Club lange vorgesorgt, sagt Heimburger. Dank der Unterstützung des Kantons sowie der Gemeinden Unter- und Oberägeri und der Otto-Beisheim-Stiftung verfüge man auch nach dem Umbau über Reserven. Ein Teil davon wird wohl in neue Boote fliessen. Aktuell umfasst der Bootspark 20 Stück, auf die sich die 80 Aktivmitglieder verteilen. Dass sich nur ein Regatta-taugliches Boot darunter findet, steht für die Ausrichtung des Clubs. Der RCÄ spricht Freizeitruderer an, heutzutage «Fitnessruderer» genannt. «Noch sind wir nur für das ‹Mittelalter› attraktiv», sagt Michael Heimburger, und meint damit Einsteiger jenseits der 30 Altersjahre. Er selbst hat erst mit 40 zu rudern begonnen. Regattaruderer wechseln in der Regel zum See-Club Zug. Mit Jana Nussbaumer, 2018 Nachwuchsweltmeisterin im Doppelvierer und EM-Bronzemedaillengewinnerin im Skiff, hat ein Schweizer Talent in einem Boot des Ruderclubs Ägeri seine ersten Schläge gemacht.

Nun, da das grössere Bootshaus Tatsache ist: Hegt der Vereinspräsident, der 2020 sein Amt abgeben werde, neue Träume? Michael Heimburger muss nicht lang überlegen. Eine Verjüngung des Vereins sei vonnöten, also das erfolgreiche Werben von Nachwuchsruderern. Ob das gelingt, ist offen. Man darf aber davon ausgehen, dass es ihm und seinen Mitstreitern bei diesem Vorhaben nicht an Geduld fehlen wird.