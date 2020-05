Auffahrkollision auf der A14 bei Rotkreuz sorgt für 10 Kilometer langen Stau im Morgenverkehr Auf der Autobahn A14 ist es am Dienstagmorgen zwischen Gisikon und Rotkreuz zu einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der Unfall führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der ganzen Region zwischen Zug und Luzern.

(zim) Der Auffahrunfall ereignete sich nach Angaben der Zuger Polizei am Dienstag, um kurz vor 6.30 Uhr, auf der Autobahn A4 zwischen Gisikon und Rotkreuz, Fahrtrichtung Zug. Mehrere Fahrzeuge seien miteinander kollidiert, Verletzte habe es nach ersten Informationen nicht gegeben.

Der Unfall hat erhebliche Auswirkungen auf den Morgenverkehr. So staut sich der Verkehr auf der A14 zwischen dem Rathausentunnel und der Verzweigung Rütihof auf einer Länge von 10 Kilometern. Es ist mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde zu rechnen.

Zu erheblichem Stau kommt es auch auf den Hauptstrassen rund um die Unfallstelle. Reisende ab Luzern in Richtung Zürich werden gebeten, via A2 Verzweigung Wiggertal zu fahren. Reisende aus Richtung Basel in Richtung Schwyz werden gebeten, via A2 Altdorf zu fahren.