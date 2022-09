Aufmerksamkeit Gehörlosenverbund kämpft auf Bundesplatz in Zug um Anerkennung Am 23. September, dem Tag der Gebärdensprache, machen Mitglieder des Schweizerischen Gehörlosenverbunds in Zug auf ihr Anliegen aufmerksam.

Am 23. September ist Tag der Gebärdensprache. Die Mitglieder des Schweizerischen Gehörlosenverbunds wollen laut Medienmitteilung an diesem Tag speziell auf die Wichtigkeit ihrer Muttersprache aufmerksammachen und für die Anerkennung als Landesprache kämpfen. Die Vereinigung ist am 23. September von 14 bis 18 Uhr auf dem Bundesplatz in Zug präsent. Weitere Informationen gibt es unter: www.sgb-fss.ch. (cro)