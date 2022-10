Fussball Aufsteiger Rotkreuz düpiert Solothurn - der Match endet 0:0 Erstligist Rotkreuz knöpft Solothurn auswärts ein Remis ab. Die Verantwortlichen zeigten sich zufrieden.

Die Gäste begannen stark und setzten früh ein Zeichen. Gustavo Campello Pes traf nach 13. Minuten, nach einem Eckball, die Latte. Knapp segelten die Rotkreuzer bei ihrem Gastspiel in Solothurn an einer frühen Führung vorbei. Nur wenige Zeigerumdrehungen später kam auch Solothurn zu einer Möglichkeit, doch Marco Mathys Abschlussversuch wurde von Schlussmann Joao Ngongo pariert.

Rotkreuz lieferte sich mit Solothurn einen offenen Schlagabtausch. Die Aufsteigermannschaft. Im Bild zu sehen der Rotkreuzer Genc Krasniqi im Zweikampf mit einem Krienser. am chweizer Cup Fussball Anfang Herbst. Archivbild: Christian Herbert Hildebrand

Es offenbarte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Die knapp 270 Fans sahen eine Partie zweier offensiv ausgerichteten Teams. Die insgesamt elf Eckbälle (davon 6 von Rotkreuz) bezeugten dies eindrücklich. Es war ein Duell, welches ab der ersten Minute unterhaltsam war und an Attraktivität nichts einbüsste.

«Leistung verdient Respekt»

Nach dem 2:1-Sieg vor einer Woche über die Nachwuchsequipe von Xamax, zeigte sich das keck aufspielende Team von FCR-Trainer René Erlachner so richtig beflügelt. Es war ein beherzter Auftritt zu Beginn der Partie, der mit einer Nullnummer nach 45 Minuten endete. Nach dem Seitenwechsel hatten die Rotkreuzer wiederum die eine oder andere Möglichkeit. Doch Tore blieben weiter Fehlanzeige.

So wurde beispielsweise Genc Krasniqis (70.) Schuss vom Solothurner Torhüter Severin Fankhauser abgewehrt. Auch die Platzherren, welche mit einem Dreier in Tuchfühlung mit der Spitzengruppe hätten bleiben können, hatten noch Chancen zur Führung.

Doch Emmanuel Mast, stets gefährliche FCS-Offensivkraft, blieb ohne Erfolg. In Joao Ngongo sahen sie ihren Meister, der die Übersicht behielt und letztendlich mitverantwortlich war, dass die Rotkreuzer einen Punkt entführten. Der Schlussmann sagte nach dem Spiel: «Diesen Punkt nehmen wir gerne mit, doch wir hatten auch die eine oder andere Chance zum Sieg. Letztendlich ist das Ergebnis aber sicher gerecht. Für uns ist das ein guter Punktgewinn».

Nach dem elften Spieltag und dem 14. Punktgewinn haben die Zuger eine Reserve von sechs Punkten auf den Abstiegsbereich (15. Rang; 8 Punkte). «Jeder Zähler ist momentan wichtig. Die Leistung verdient Respekt. Wir standen in der Defensive kompakt, könnten in der Offensive noch mehr ausrichten. Letztendlich geht das 0:0 in Ordnung gegen einen spielstarken Gegner», zeigte sich Vitor Augusto Gregorio Cappellini zufrieden.

«Kompliment an mein Team»

Stolz war Trainer René Erlachner nach dem überzeugenden Auftritt: «Es standen sich zwei ebenbürtige Teams auf dem Platz. Wir hatten mehr Ballbesitz und das gepflegtere Spiel, so gesehen müssten wir gewinnen. Dennoch, es war ein erfreulicher Auftritt mit einem guten Unentschieden. Kompliment an mein Team.» Wenn man noch berücksichtigt, dass der Liganeuling nicht aus dem Vollen schöpfen konnte, verletzungsbedingt fehlten einige Spieler, ist dieses Ergebnis höher zu werten.

Erlachner weiter: «Stimmt. Die Spieler stellten sich in den Dienst der Mannschaft und machten einen sehr guten Job. Dass wir heute punkteten, war wichtig für die Moral.»