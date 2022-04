Leserbrief Ausbau der eigenen Versorgung erhöht die Energiesicherheit Zur Stadtzuger Abstimmung über das Energiereglement am 15. Mai

Es herrscht Wahlkampf! Die SVP streut in ihrer laufenden Abstimmungskampagne subjektive Ängste, die im neuen Energiereglement unbegründet sind. Das bisherige Energiereglement war äusserst erfolgreich. Aufgrund der hohen Nachfrage sind mehr finanzielle Mittel bereitzustellen, damit alle, die investieren wollen, ihren berechtigten Beitrag erhalten. In den vergangenen zehn Jahren war die Zunahme des Anteils am Erdgas weniger erfolgreich. Dieser Umstand weckt Ängste.

Die Stadt Zug liegt im primären Versorgungsgebiet des neuen Fernwärmeverbunds Circulago. Neuanschlüsse mit Erdgas finden keine mehr statt. Sehr wichtig wäre nun auch eine gezielte Ablösung der bestehenden Erdgasanschlüsse durch die neue Fernwärme. Der Betreiber der Fernwärmeversorgung, die WWZ soll darüber nachdenken, ob er zuzüglich zu den Förderbeiträgen ein attraktives «Wechselangebot» unterbreiten kann. So können wir die (Versorgungs-)Ängste partiell dämpfen.

Auf kantonaler Ebene sind voraussichtlich keine Förderbeiträge für Investitionen in die lokale Fotovoltaik vorgesehen. Hier können die gemeindlichen und das städtische Förderprogramm wirkungsvoll Förderungen anbieten. Der Ausbau der eigenen Elektrizitätsversorgung erhöht die eigene Energiesicherheit.

Die Korporation Stadt Zug, die Zuger Pensionskasse sowie die Bürger- und Kirchgemeinden besitzen zahlreiche Liegenschaften in Zug. Neu dürfen auch diese Liegenschaften gefördert werden. Diesen Körperschaften stehen diese Beiträge zu und das Potenzial ist erheblich.

Schlussendlich stehe ich mit der Mitte für das lokale Gewerbe ein. Das revidierte Energiereglement löst Investitionen zu Gunsten des Baugewerbes aus, und damit bleiben unsere Arbeitsplätze erhalten.

Patrick Röösli, Kantonsrat Mitte, Zug