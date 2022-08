Ausbildung Welche Wege wählen Zuger Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit? Das Zuger Amt für Berufsberatung hat erörtert, welche Wege Zuger Jugendliche nach ihrer obligatorischen Schulzeit gehen. Im Vergleich zu den Vorjahren zeigen sich 2022 einige Unterschiede.

Die Wege, welche Zuger Jugendliche nach ihrer Schulbildung wählen, haben sich im Vergleich zu den Vorjahren geändert. Symbolbild: Manuela Jans

1136 Zuger Jugendliche haben vor den Sommerferien ihr neuntes Schuljahr beendet. Das Amt für Berufsberatung BIZ wollte laut einer Mitteilung wissen, wie es nach der obligatorischen Schulzeit weitergeht und befragte alle Schülerinnen und Schüler des neunten Schuljahres aus den Oberstufen der Gemeinden und den Gymnasien.

Die Auswertungen zeigen Folgendes: 564 (Vorjahr: 522) Jugendliche starten eine berufliche Grundbildung, 435 (Vorjahr: 387) besuchen das Gymnasium oder die Fachmittelschule, 114 (Vorjahr: 155) planen ein Zwischenjahr, und 23 (Vorjahr: 18) waren am Stichtag 8. Juli noch auf der Suche nach einer Anschlusslösung.

Kaufmännischer Bereich immer noch an der Spitze

Von den Jugendlichen, die aus den Oberstufen der gemeindlichen Schule austreten, sind es 551 (Vorjahr: 522, die eine Lehre beginnen. 499 (Vorjahr: 483) absolvieren diese in einem Lehrbetrieb, 52 (Vorjahr: 28) auf schulischem Weg, etwa in der Wirtschafts-, Informatik- oder Gesundheitsmittelschule, einer Grafikfachklasse oder einer Handelsschule. In die Fachmittelschule treten 57 (Vorjahr: 42) Schülerinnen und Schüler nach der Oberstufe über.

Weiter hat die Auswertung der Erhebung ergeben, dass die Ausbildungen aus 92 Berufen ausgewählt worden sind. Spitzenreiter sind nach wie vor die Berufszweige Kaufmann/frau, Fachmann/frau Gesundheit, Detailhandelsfachmann/frau, Informatiker/in und Fachmann/frau Betreuung. Der neue Beruf der Gebäudeinformatiker/in wurde von zwei Jugendlichen ergriffen. Und als Rarität startet ein Mädchen die Ausbildung zur Edelsteinfasserin EFZ.

Immer mehr Mädchen wählen «Männerberufe»

Bei der Wahl der Berufe geht die Tendenz dahin, dass die Mädchen mutiger werden und handwerkliche Berufe ergreifen wie zum Beispiel Elektroinstallateurin, Automobilfachfrau, Maurerin, Sanitärinstallateurin oder technische Berufe wie etwa Informatikerin oder Konstrukteurin. Immerhin starten 6 Burschen als Fachmänner Gesundheit, 5 als Fachmänner Betreuung und einer als Medizinischer Praxisassistent. Ein starker Rückgang stellt das BIZ Zug bei den Detailhandelsassistent/innen EBA fest, es sind bloss deren 10 (Vorjahr: 20). Dafür wählten heuer 17 (Vorjahr: 10) den Beruf des Zimmermanns.

130 Jugendliche – das entspricht knapp einem Viertel – absolvieren ihre Lehre mit gleichzeitiger Berufsmatura. Zählt man diejenigen ab, welche auf schulischem Weg ihre Ausbildung absolvieren, sind es 81 resp. 13 Prozent, welche in Lehrbetrieben zugleich die BM avisieren. 27 Jugendliche starten ins Berufsleben mit einer zweijährigen Attestausbildung EBA.

Zusammenfassend hält das BIZ fest, dass noch nie so wenige Schülerinnen und Schüler auf ein Zwischenjahr angewiesen waren wie dieses Jahr. Ein Verdienst der guten Wirtschaft, aber auch der guten Begleitung durch die Lehrpersonen und die Eltern. (fae)