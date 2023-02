Kolumne «Zuger Ansichten» Ausgewogene Gesundheitsversorgung – vielschichtig und komplex Was braucht es um die Probleme in der Gesundheitsversorgung zu lösen? Die Lösung ist komplex. Martin Zimmermann, Kantonsrat GLP, Baar Drucken Teilen

Zurzeit gehen die Wogen hoch in der Zuger Gesundheitspolitik, und ja, es gibt doch einiges zu tun. Doch heute geht es mal nicht um die Andreas-Klinik.

Einleitend ist es mir wichtig, uns allen ins Bewusstsein zu rufen, dass wir alle zu einer guten Versorgung bei zahlbaren Kosten beitragen müssen. Wir selbst haben eine «Schadenminderungspflicht». Schnell ist mit den Fingern auf andere gezeigt, wenn es um die Kostenexplosion bei den Gesundheitskosten geht. Die Pharmaindustrie und die Ärzte sind schnell als vermeintliche Übeltäter ausgemacht.

Zweifellos sind dies grosse Faktoren, doch schlussendlich sind es wir «Nutzende», welche die Leistungen beziehen. Man hört: «Wir bezahlen schliesslich viel Krankenkassenprämie, und somit wollen wir auch die beste Versorgung, wenn man dann mal was braucht.» Klar ist diese Aussage an sich nachvollziehbar, doch ein MRI da, ein Besuch der Notfallpraxis dort – all dies verursacht Kosten. Und wenn es auch die Versicherung bezahlt, so bezahlen wir es als Prämien- und Steuerzahlende schlussendlich selbst.

Es wäre vermessen aufzurufen, nicht zum Arzt zu gehen – und dann eventuell noch etwas schlimmer und schlussendlich teurer zu machen. Aber hier gilt wie überall im Leben: Hirn einschalten lohnt sich immer.

Aber nun zum Thema: Als wir letzten November im Kantonsrat Traktanden zum Pflegenotstand behandelten, besuchte uns eine FaGe-Klasse der Berufsschule. Die folgende, briefliche Reaktion der Klasse war nicht sehr erbauend. Es ist in unser aller Interesse, dass wir genügend Pflegefachkräfte für diese Arbeit langfristig motivieren können. Klatschen reicht nicht – aber einfach mehr Gehalt ist wohl auch nur ein kurzfristiger Ansporn. Ich möchte in den nächsten Monaten noch mehr analysieren, wie wir in der Politik die Weichen richtig und nachhaltig stellen können. Sind die Löhne das (oder ein entscheidendes) Problem? Oder ist es die Arbeitslast? Ist das Problem bei der Arbeitslast ein Teufelskreis, wenn viele die Branche aufgrund dieser Last verlassen und somit das Problem sich zusätzlich akzentuiert? Sind es strukturelle Probleme oder schlechte Führung, die zu kurzfristigen Arbeitsplänen und schlechter Vereinbarkeit mit der Freizeit führen, oder ist dies wieder den wenigen personellen Ressourcen geschuldet? Sind die personellen Ressourcen wirklich ein Problem des Budgets oder Geldes, oder ist der Markt schlichtweg ausgetrocknet? Wird den zukünftigen Lernenden zu wenig reiner Wein eingeschenkt, dass sie nach der Ausbildung alle eine andere Arbeit suchen möchten, oder wird durch die viele negative Berichterstattung und teilweise gar Bewirtschaftung dieser Umstände ihnen der Beruf madig gemacht?

Ja, dies sind nur Fragen und noch keine Antworten. Aber um gute Antworten zu finden, muss man zuerst die richtigen Fragen stellen. Wir müssen genau hinschauen, um keine Placebopolitik zu betreiben. Und wir müssen Wege finden, wie wir zielgerichtet Einfluss nehmen können, auch wenn die meisten Pflegekräfte in privaten Unternehmen angestellt sind, bei denen wir höchstens indirekt Einfluss nehmen können.

Die noch junge GLP-Kantonsratsfraktion wird sich in dieser Legislatur auch diesem Thema intensiv widmen. Wir benötigen genügend, fair entlöhnte Pflegekräfte, welche nicht nach wenigen Jahren den Beruf wieder wechseln möchten, sondern ihre Aufgabe mit Freude und Passion angehen. Und diese Lösung ist komplexer und weder mit Klatschen noch nur mit mehr Gehalt zu lösen.