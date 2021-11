Leserbrief Ausserordentliche Situation Zur eidgenössischen Abstimmung vom 28. November über das Covid-19-Gesetz

Die Schweiz ist ein freies Land. Wir sind Individualistinnen und Individualisten. Wir können fast alles selbst entscheiden und so leben, wie wir wollen. Es ist unsere Entscheidung, auch heute noch. Wir sind in einer sicheren Welt aufgewachsen und leben auch so. Grosse Krisen sind uns fern geblieben... Bis nun dieses Virus aufgetaucht ist. Es überfährt die ganze Welt, ganz so, wie wir auch sonst global und weltoffen konsumieren und uns bewegen.

Und nun dieses Virus, das kam und bleibt. Für uns in der Schweiz ist das die erste Krise seit dem Krieg. Entweder wir stellen uns der Herausforderung oder ... das will ich mir gar nicht vorstellen. Viel mehr (vermeidbare) Tote, Leiden in und ausserhalb der Spitäler, weil nicht alle Platz haben, Invalide, die wegen Long-Covid kaum mehr arbeiten können ... dies alles unabhängig, ob sie bisher gesund oder vielleicht auch mal ungesund gelebt haben. Wir leben in einer Zivilgesellschaft, einem hoch entwickelten Land, Wissenschaft und Glauben funktionieren/bestehen nebeneinander. Und da muss auch unsere Regierung, wie alle anderen auf der Welt, Massnahmen ergreifen, die auch die Schwachen schützen. Sie muss schauen, dass unsere Gesellschaft in Städten, Gemeinden und Dörfern funktionstüchtig bleibt, wo auch die Pflegenden ihre Arbeit noch so machen können, dass sie nicht ausbrennen. Dazu braucht es ausserordentliche Mittel. Jetzt ist nicht das Individuelle im Vordergrund, jetzt gilt es für die ganze Gesellschaft und Gemeinschaft zu schauen. Wir alle wollen wieder ähnlich leben wie vor 2020. Wir möchten wieder «Normalität». Wir sind dankbar, dass jemand die Verantwortung übernimmt und massvoll handelt. Darum braucht es das Covid-Gesetz, darum stimme ich Ja.

Barbara Beck-Iselin, Menzingen