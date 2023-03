Auswertung Nirgendwo gibts teurere Autos als im Kanton Zug – auch Schwyz und Nidwalden sind top Eine Auswertung zeigt: Die teuersten Autos sind im Kanton Zug unterwegs. Aber auch der Kanton Schwyz muss seine Karossen nicht verstecken. Und der Rest der Zentralschweiz?

Ferrari Tag in Baar: Nicht der einzige Tag, an dem man Ferraris in Zug sieht. Archivbild: Christof Borner-Keller

Im Kanton Zug gibt es nicht nur die teuerste Autonummer der Schweiz, nein, in Zug sind die Autos auch im Allgemeinen viel teurer als in der Restschweiz. Dies zeigt zumindest eine Statistik der Axa. Gemäss dem Motorfahrzeugversicherer beträgt der durchschnittliche Fahrzeugwert im Kanton Zug 63’000 Franken – und somit über ein Drittel mehr als der Schweizer Durchschnitt von 47’000 Franken.

Am nächsten an den Kanton Zug kommen die Schwyzer: Bei ihnen beträgt der Wert eines Autos 56'500 Franken. Aber auch der Kanton Nidwalden muss seine Autos nicht verstecken: Bei ihnen beträgt der durchschnittliche Fahrzeugwert fast 50'000 Franken.

Urner und Luzerner tief im Ranking

Auch die Obwaldner liegen knapp über dem Schweizer Durchschnitt. Anders sieht es dafür im grossen Kanton Luzern aus. Nur gerade 46'000 Franken ist dort das Auto im Schnitt wert. Und im Kanton der Gotthardröhre? Die Urner sind bei Autos eher sparsam: 43'000 Franken teuer ist dort ein Auto. Damit belegen sie im Ranking den viertletzten Platz.

Dass die Zuger eine Vorliebe für teure Auto haben, dürfte gemäss Axa zum einen am vergleichsweise hohen Vermögensniveau liegen. Zum anderen ist der Anteil an Firmenfahrzeugen höher als in anderen Kantonen, was den Durchschnitt ebenfalls anhebt. Da können Kantone wie Luzern und Uri nicht mithalten.

Nicht nur teuer, sondern auch modern

Auch punkto Fahrzeugalter hat der Kanton Zug die Nase vorn: Die Autos sind im Schnitt 8,9 Jahre alt, verglichen mit 9.9 Jahren über alle Kantone. Relativ neue Autos hat es auch im Kanton Nidwalden. Dort beträgt das durchschnittliche Alter eines Autos 9,2 Jahre.

Aber auch die Kantone Obwalden (9,79 Jahre), Uri (9,75 Jahre) und Luzern (9,61 Jahre) liegen unter dem Schweizer Durchschnitt. In Luzern und Uri sind die Autos also zwar modern, aber billig. Dem Kanton Zug kann bezüglich Autos aber sowieso niemand das Wasser reichen.