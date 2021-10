Leserbriefe Auswirkungen der Zweitstimmen Zu den jüngsten Bundestagswahlen in Deutschland

Als alle Stimmen ausgezählt waren, kamen CDU/CSU und SPD erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik auf zusammen weniger als die Hälfte der Zweitstimmen. Die Linken erreichten die 5-Prozent-Hürde nicht und profitierten zum zweiten Mal von einer Sonderreglung betreffend Direktmandate. Zu vermerken ist auch, dass die Linke die meisten Stimmen an die AFD verloren hat. Ich staune immer wieder, wie präzise diese Wählerbewegungen analysiert werden können. Ich kann nur vermuten, dass dies mit den Zweitstimmen zusammenhängt.

Wenn ich nun die deutschen und die Schweizer Medien analysiere, staune ich über die Oberflächlichkeit der Analyse. Betreffend die Schweizer Medien kann ich es knapp verstehen, das Zweitstimmensystem und das System der Direktmandate ist nicht einfach. Aber, dass die drei grossen Parteien nicht einmal mehr 50 Prozent der Zweitstimmen auf sich vereinigen, müsste die Schlagzeilen dominieren. Das ist ein Paradigmenwechsel und hat enorme Auswirkungen.

Vergleiche mit der Schweiz wären interessant. Ebenso interessant wäre es, genauer zu analysieren, weshalb die Linke gerade so viel an die AFD verloren hat und ob es halt doch nicht gescheiter gewesen wäre, auf Sahra Wagenknecht zu setzten, den diese blitzgescheite Frau hat ganz klar kommuniziert, dass der Cüplisozialismus beendet werden muss und dass das Volk nichts von übertriebener politischer Korrektheit und Gendersprachpolitik hält (was übrigens genauso für die Schweiz gilt). Es braucht endlich wieder eine echt basisorientierte linke Arbeitnehmerpolitik und eine Bekämpfung des Konzernkapitalismus.

Michel Ebinger, Rotkreuz