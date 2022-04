Auszeichnung Cham erhält das Label der Stiftung Natur & Wirtschaft für die Umgebungsgestaltung der Schulanlage Röhrliberg Für die vorbildliche naturnahe Umgebungsgestaltung der Schulanlage Röhrliberg wurde Cham als erste Gemeinde im Kanton Zug mit dem Label der Stiftung Natur & Wirtschaft ausgezeichnet.

Blick zum Schulhaus mit Blumenwiese. Bild: PD

In der modernen Siedlungslandschaft gehen naturnahe Lebensräume zusehends verloren – umso mehr gilt es, diese wertzuschätzen. Die mit vorwiegend einheimischen Pflanzen gestaltete 17’300 Quadratmeter grosse Naturfläche in der Schulanlage Röhrliberg in Cham ist laut Mitteilung der Einwohnergemeinde ein wertvoller Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten und bietet zugleich wichtige Aufenthalts- und Erholungsorte für Schülerinnen und Schüler, Lehrerschaft und Besuchende.

Für die vorbildliche naturnahe Gestaltung der Schulanlage Röhrliberg wurde die Gemeinde mit dem Label der Stiftung Natur & Wirtschaft ausgezeichnet. «Das Schulhaus Röhrliberg ist das erste Schulareal im Kanton Zug, welches diese Auszeichnung erhält. Für die Gemeinde Cham, das Schulhaus und alle Beteiligten, die an der Umgebungsgestaltung gearbeitet haben, ist das eine grosse Anerkennung», wird Markus Schuler, Bereichsleiter Gartenbau, in der Mitteilung zitiert.

Vorzeigebeispiel für andere Schulhäuser

Die Schulanlage ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Natur auf einem von Menschen genutzten Gelände integriert und gefördert werden kann. Den grössten Anteil der naturnahen Flächen nehmen Blumenwiesen und versickerungsfähige Verkehrsflächen ein, ergänzt mit ökologisch wertvollen Kleinstrukturen, Wildhecken, Wildstauden und Naturmaterialien.

Strukturreiches Biotop mit Wildstauden, Natursteinmauer und Holz. Bild: PD

Ein schöner Bestand an alten Bäumen liefert ein verlässliches Biotop für Vögel, Insekten und Kleintiere und sorgt für Schatten und Kühlung an heissen Tagen. Auch die liebevoll gestalteten Ruderalflächen sind ein Highlight, während beim Feuchtgebiet um den Teich herum fröhliches Vogelgezwitscher herrscht.

Naturnahe Aussenräume: Gewinn für Mensch und Natur

Durch die angepasste Pflege, die Aufwertung von Lebensräumen sowie die naturnahe Neugestaltung gemeindeeigener Flächen trägt die Gemeinde Cham gemäss Mitteilung zur Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt bei. Die biodiversitätsfördernden Massnahmen kommen nicht nur vielen Tier- und Pflanzenarten zugute, sondern der gesamten Bevölkerung. Denn naturnahe und biodiverse Grün- und Freiflächen wirken sich positiv auf das Stadtklima und das Wohlbefinden der Menschen aus.

Eine zusätzliche Wertsteigerung erfährt die Schulanlage Röhrliberg durch die naturnahe Vernetzungsachse, die oberhalb der Rigistrasse bis in das Dorfzentrum hineinreicht: Gleich nach dem Röhrliberg-Areal kommt der Generationenplatz Büel, ein Bijou bezüglich naturnaher Gestaltung, heisst es in der Mitteilung weiter. Dann folgen weitere naturnahe Flächen und Strukturelemente – alle vom Werkhof der Gemeinde Cham unter der Leitung von Markus Schuler gepflegt – bis zur Schulanlage Kirchbühl.

Blick zur Dreifachsporthalle mit Wild-Naturhecke und Laubgehölz. Bild: PD

«Biodiversitätsförderung braucht Zeit. Die vorbildliche Umgebungsgestaltung ist das Resultat des Engagements der Gemeinde über viele Jahre hinweg. Von diesem belebten, naturnah gestalteten Aussenraum profitieren Chamerinnen und Chamer und besonders auch die Kinder», lässt sich Drin Alaj, Gemeinderat und Vorsteher Verkehr und Sicherheit, zitieren.

Ein Blick ins Grüne oder ein Spaziergang in der Natur sorgen für positive Stimmung entspannen, verbessern die Lern- und Gedächtnisleistung und machen leistungsfähiger. «Wir freuen uns sehr, dürfen wir nun das renommierte Zertifikat der Stiftung Natur & Wirtschaft entgegennehmen und diesen Erfolg am 7. Mai 2022 gemeinsam mit der Bevölkerung feiern.»

Hotspot der Biodiversität

Die Stiftung Natur & Wirtschaft fördert die naturnahe Planung und Gestaltung von Firmenarealen, Wohnsiedlungen, Schulanlagen, Kiesabbaustellen und Privatgärten. Sie zeichnet vorbildliche Areale mit einem national anerkannten Label aus und unterstützt Interessierte bei der Planung und Realisierung ihres naturnahen Areals.

Naturnah gestaltete Areale sind von grosser Wichtigkeit für die einheimische Biodiversität. Viele der ausgezeichneten Flächen sind regelrechte Hotspots der Artenvielfalt. So sind beispielsweise sämtliche bedrohten Amphibienarten der Schweiz auf den zertifizierten Arealen zu finden. (haz)