Auszeichnung Der Hünenberger Urs Bühler erhält den Schweizer Solarpreis 2021 Der heute 71-jährige Elektroingenieur HTL wird für seine Arbeiten im Bereich innovativer Lösungen der Solartechnik ausgezeichnet.

Die Teilnahme an der Tour de Sol (1987 - 1990) führte Urs Bühler auch beruflich zur Solarenergie, heisst es in der Würdigung des Preisträgers. «Mit seinem Engagement und seinen Entwicklungstätigkeiten war er oft ein Vorreiter und beteiligt an wegweisenden Schritten in der Weiterentwicklung der Photovoltaik-Systemtechnik.»

Urs Bühler - Entwickler der ersten Serienwechselrichter der Schweiz (Solcon und Solcolino), Begründer des Einlegesystems Alustand®. Bild: PD

Der gelernte Konstrukteur und diplomierte Elektroingenieur arbeitete in den 90er Jahren bei Alpha Real an Entwicklungen von PV-Systemkomponenten. Er war Projektleiter des ersten in Europa industriell gefertigten Solarwechselrichters Solcon. Einige Jahre später entwickelte er praktisch im Alleingang den Modulwechselrichter Solcolino. Dadurch war das Projekt Solarkraftwerk im Supermarkt Coop erst möglich, Kunden konnten erstmals steckerfertige Solarmodule kaufen und direkt ins Stromnetz einstecken.

Sein bedeutendster Durchbruch war die Entwicklung von Alustand®, das erste europäische Einlegesystem zur PV-Montage. Zuvor wurden viele PV-Module «irgendwie» befestigt und teilweise sogar verschraubt. Alustand® ermöglicht, laut Würdigung, eine schnelle, optisch ansprechende und schraubenlose Montage. Das Sortiment wurde stetig weiterentwickelt und perfektioniert.

Urs Bühler setzte sich auch für kleinere Projekte und privat für die Nutzung der Solarenergie ein (eigene PV-Anlage seit 1994). Er plante früh schweizweit kleine netzferne Anlagen, war Initiant der PV-Anlage auf Rigi- Kulm und engagierte sich als Mitglied der Schulbaukommission für das erste Schweizer Minergie-P-Schulhaus in Hünenberg im Jahre 2008. «Für sein unermüdliches, innovatives und vielseitiges Engagement verdient Urs Bühler den Schweizer Solarpreis 2021.» Neben Urs Bühler werden Kurt Köhl aus Lachen (SZ) sowie Paul Kalkhoven, Architekt bei Norman Foster, Londeon (GB) ausgezeichnet. (haz)