Auszeichnung Vera Bischitzky kann nun das Zuger Übersetzer-Stipendium 2021 persönlich entgegennehmen Die Preisträgerinnen hatten lange warten müssen. Am vergangenen Sonntag war es indes so weit. Der Verein Zuger Übersetzer konnte das Zuger Übersetzer-Stipendium 2021 sowie den Zuger Anerkennungspreis endlich an die Preisträgerinnen übergeben.

Ausgezeichnete Übersetzerinnen: (von links) Franziska Zwerg, Vera Bischitzky, Katharina Meyer, Lena Müller und ihre Gastgeber Hanspeter Uster, Präsident des Vereins Zuger Übersetzer (rechts) und Georg Gerber, Vorstandsmitglied. Bild: Basil Koller/PD

Im Festsaal des Casino Zug konnte Vereinspräsident Hanspeter Uster ein zahlreich erschienenes Publikum begrüssen – darunter Politprominenz wie Stadtpräsident Karl Kobelt, Regierungsrat Martin Pfister, Kantonsratspräsidentin Esther Haas, Nationalrätin Manuela Weichelt, aber auch Vereinsmitglieder, die Fachjury, Gönnerinnen und Gönner, sowie Vertreterinnen und Vertreter befreundeter Institutionen.

Pandemiebedingt hatte die Verleihung um ein Jahr verschoben werden müssen. Die Genugtuung war spürbar, mit der Hanspeter Uster Vera Bischitzky das mit 50’000 Franken dotierte Übersetzer-Stipendium für die Übersetzung von Iwan Gontscharows Roman «Obryv» übergeben konnte. Ebenso gross war die Freude, mit der er Lena Müller und Katharina Meyer den Zuger Anerkennungspreis in der Höhe von je 10’000 Franken für die Übersetzung von Fiston Mwanza Mujilas Roman «Tanz der Teufel» übergab.

Eine Meisterin der Leichtigkeit

Als eigenständige künstlerische Disziplin, die breit angelegtes Können voraussetze, wertete Stadtpräsident Karl Kobelt in seinem Grusswort die literarische Übersetzung. Franziska Zwerg, selbst erfahrene Übersetzerin, erinnerte in ihrer poetischen Laudatio an die Fixsterne, die Vera Bischitzky in lebenslanger Auseinandersetzung für die Leserinnen und Leser neu vermessen und erschlossen hat.

Zwerg verwies auf Gogols «Tote Seelen», Gontscharows «Oblomow» und Turgenjews «Aufzeichnungen eines Jägers», die Vera Bischitzky mit der stupenden Leichtigkeit und der beiläufigen Eleganz der Meisterin neuübersetzt hat.

Verletzlichkeit literarischer Vernetztheit

Es erstaunte nicht, dass die drastischen Folgen von Putins Angriffskrieg im Festsaal des Casino Zug, wo die Übersetzung eines russischen Klassikers gefeiert wurde, hör- und spürbar wurden.

Es war Jewgeni Resnitschenko, Direktor des Instituts für Literaturübersetzung Moskau, der Vera Bischitzky, «eine der wichtigsten Botschafterinnen der russischen Klassiker in der Weltliteratur», per Video gratulierte und auf diesem Weg dem aufmerksamen Publikum ein Stück anderer, kritischer russischer Realität zu Gehör brachte.

Vera Bischitzky griff in ihrer Dankesrede diesen Faden aus Moskau auf. In ihrem berührenden Statement wurde das Entsetzen über Putins Angriffskrieg aus der beruflichen und persönlichen Perspektive einer Übersetzerin greifbar, die ein lebenslanges Engagement in Scherben sieht. Die Übersetzerin zeigte sich erschüttert über die zerstörerische Wucht, mit der dieser Krieg mühevoll errichtete Brücken zerstört hat – und schlug damit den Bogen zurück nach Moskau, zu Jewgeni Resnitschenko.

Mit tänzerischem Elan

Vorstandsmitglied Georg Gerber schaffte schliesslich mit seiner Laudatio auf Lena Müller und Katharina Meyer den Spagat in die ganz andere (Text)-Welt des kongolesischen Autors Fiston Mwanza Mujila. Ein Schreiben, in einem eigenen, jazzigen Rhythmus, das sich der künstlerischen Gestaltung der Gleichzeitigkeit von Perspektiven, Orten und Zeiten verschrieben hat.

Das furiose Buch, das so entstanden ist, haben die beiden Preisträgerinnen mit tänzerischem Elan ins Deutsche übertragen. Die Akkordeonisten Patricia Draeger und Sergej Simbirev unterstrichen mit ihren musikalischen Zwischenspielen aus Osteuropa die Nähe von Trauer, Schmerz und unzerstörbarer Lebenslust auf ihre Weise.