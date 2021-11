Autobahn A4 Alkoholisierter LKW-Fahrer prallt mit Fahrzeug gegen Leitplanke und kippt: Stau rund um Rotkreuz Nachdem ein Kranlastwagen in der Autobahneinfahrt verunfallt war, musste diese gesperrt werden. Der Chauffeur blieb unverletzt, der Sachschaden ist beträchtlich.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken Bild: Zuger Polizei

Am Donnerstag, um 13:45 Uhr, ist ein Kranlastwagen in der Kurve der Autobahneinfahrt Rotkreuz, Fahrtrichtung Luzern/Zürich, zur Seite ins Gebüsch gekippt. Wie die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, blieb der 33-jährige Chauffeur bei dem Selbstunfall unverletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Der alkoholisierte Unfallverursacher wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Pikett-Staatsanwältin hat bei ihm eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Spezialisten der Verkehrspolizei klären den genauen Unfallhergang wie auch die Ursache ab. Weil aus dem Lastwagen Diesel ausgelaufen ist, rückten auch Angehörige der Feuerwehr Risch Rotkreuz aus, um eine Beeinträchtigung der Umwelt zu verhindern. Die Feuerwehren Risch, Hünenberg und Cham haben in ihren Gemeinden zudem Verkehrsumleitungen eingerichtet.

Für die Instandstellung der Leitrichtungen musste die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt werden. Bild: Zuger Polizei

Bei dem Verkehrsunfall wurden die Leiteinrichtungen in der Einfahrt auf der linken Seite stark beschädigt. Der Sachschaden am Lastwagen und den Leiteinrichtungen beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Die Zufahrt auf die Autobahn musste für die Bergung des Lastwagens und die Instandstellung der Leiteinrichtungen für mehrere Stunden gesperrt werden.

Durch die Feuerwehren Risch Rotkreuz, Cham und Hünenberg wurde eine Umleitung eingerichtet. Die Zuger Polizei rät, das Gebiet wenn möglich zu umfahren. Im Grossraum Rotkreuz stockt der Verkehr. (pw)