Autofahrer verunfallt in Cham und sorgt für Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr Am Freitagnachmittag kam es in der Blegikurve in Cham zu einem Selbstunfall. Der 31-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand allerdings Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Das beschädigte Fahrzeug des 31-Jährigen. (Bild: Zuger Polizei)

(stp) Am Freitagnachmittag um etwa 16 Uhr ist es auf der Autobahn A4 Fahrtrichtung Luzern zu einem Selbstunfall gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung des Kantons Zug hervor. Ein Autolenker geriet dabei in der Blegikurve in Cham ins Schleudern und prallte in die Leitplanke, die auf rund zehn Metern beschädigt wurde. Der am Fahrzeug und den Leiteinrichtungen entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10'000 Franken. Der 31-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

Weil die Fahrbahnen nach dem Unfall durch Fahrzeugteile stark verschmutzt waren, mussten diese gereinigt werden. Wegen des Verkehrsunfalls kam es im Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderungen.