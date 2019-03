Oberägeri: Autofahrerin nach Kollision mit Holzbrunnen verletzt

Als eine 31-jährige Autofahrerin am Samstag in Oberägeri einem Tier ausweichen wollte, klemmte sie sich ihren Fuss unter dem Bremspedal ein. In der Folge kam sie von der Strasse ab und prallte in einen Holzbrunnen. Der Rettungsdienst bracht sie ins Spital.