Autolenker mit gefälschten Kontrollschildern in Holzhäusern angehalten Ein Autofahrer war mit gefälschten Kontrollschildern und ohne gültigen Führerausweis unterwegs. Einem aufmerksamen Polizisten fiel der Schwindel auf.

(haz) Am Montagnachmittag, 3. August, um 15 Uhr, ist laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden einem Polizisten der Zuger Polizei auf der Holzhäusernstrasse in Holzhäusern ein Auto mit unechten Kontrollschildern aufgefallen. Bei der anschliessenden Kontrolle gab der 28-jährige Lenker an, die verwendeten Kontrollschilder selbst gebastelt zu haben. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann ohne gültigen Führerausweis unterwegs war.

Der junge Mann muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.