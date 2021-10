Vereine/ Verbände Autorin gibt Einblick

Am Donnerstag, 16. September, um 19 Uhr fand in der Gemeindebibliothek Cham der erste öffentliche Anlass des neuen Vereins «Altern in Cham» statt. Mit grosser Freude begrüsste der Präsident Ueli Stalder zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer zur Lesung mit Hanna Steinegger.

Die Autorin las aus ihrem neuen historischen Roman «Theres», ein Frauenleben aus Küsnacht, welcher kurz vor dem Ersten Weltkrieg beginnt, die Leser durch die Wirren des Ersten Weltkrieges führt und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg endet. Mit ihrer sinnlichen, klaren Sprache fesselt Hanna Steinegger die Leser und Leserinnen schon auf der ersten Seite und lässt sie nicht mehr los. Die gesellschaftlichen Unterschiede, das Alltagsleben, technische Errungenschaften und an schwierigen Herausforderungen zu wachsen, beschreibt die Autorin sehr faszinierend. Hanna Steinegger gab den Zuhörerinnen und Zuhörern interessante Einblicke in ihre Arbeitsweise beim Entwerfen ihrer Figuren. Wie immer, sind Hanna Steineggers historischen Romane gründlich recherchiert und lassen uns in vergangene Zeiten eintauchen.

