Baar 17-jährige Velofahrerin nach Unfall auf Fussgängerstreifen lebensbedrohlich verletzt Eine Velofahrerin wurde beim Überqueren eines Fussgängerstreifens in Baar von einem Auto erfasst. Der 48-jährige Autofahrer musste seinen Führerausweis abgeben; ein Drogenschnelltest positiv ausfiel.

Eine Velofahrerin ist am Dienstagmorgen bei einer Kollision mit einem Auto in Baar schwer verletzt worden. Sie fuhr um 8 Uhr über einen Fussgängerstreifen auf der Rigistrasse in Baar. Dabei wurde die 17-jährige Velofahrerin von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt, sie musste von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden, teilte die Zuger Polizei mit. Die Velofahrerin trug beim Unfall am Dienstagmorgen keinen Helm.

Die Velofahrerin fuhr über diesen Fussgängerstreifen an der Rigistrasse in Baar, als es zum Unfall kam. Bild: Zuger Polizei

Wie die Zuger Kantonspolizei in der Mitteilung weiter schreibt, reagierte beim 48-jährigen Autofahrer ein Drogenschnelltest positiv – der Mann musste seinen Führerausweis abgeben. Für die Spurensicherung durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei musste die Rigistrasse in beide Richtungen gesperrt werden. (pl)