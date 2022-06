Baar Vierjährige in kritischem Zustand: Rega-Einsatz im Freibad Lättich Am Dienstagabend spielten sich im Schwimmbad dramatische Szenen ab. Ein kleines Mädchen lag regungslos im Wasser.

Im Freibad Lättich ereignete sich der Vorfall. Bild: Jan Pegoraro (Baar, 14. Juni 2022)

Am Dienstagabend ist es laut einer Polizeimeldung im Freibad Lättich in Baar zu einem Badeunfall gekommen. Ein vierjähriges Mädchen sei in einem unbeobachteten Moment im Aussenbereich ins Nichtschwimmerbecken geraten. «Als ihr Vater dies bemerkte, trieb das Mädchen bereits regungslos im Wasser. Der Vater zog sein Kind sofort aus dem Wasser und schlug Alarm», heisst es in der Mitteilung vom Mittwochvormittag weiter.

Mehrere Personen, Badegäste sowie Mitarbeitende des Freizeitbades seien auf den Vorfall aufmerksam geworden und dem Mann zu Hilfe geeilt. «Sie alarmierten die Rettungskräfte und begannen unverzüglich mit der Reanimation des Mädchens.» Ein Rettungswagen des Rettungsdienstes Zug, ein Notarzt, die Rega sowie mehrere Patrouillen der Zuger Polizei seien ausgerückt.

Der Hergang ist noch offen

«Nach der medizinischen Erstversorgung wurde das Mädchen in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter in eine ausserkantonale Spezialklinik geflogen», teilt die Zuger Polizei mit.

Die Angehörigen des Mädchens, die betroffenen Badegäste sowie die Mitarbeitenden des Schwimmbads wurden durch das Care-Team Zug betreut. Die genauen Umstände des Badeunfalls seien noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. (bier)