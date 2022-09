BAAR «All That Jazz» vereint Musizierende an der Musikschule Baar Es ist das erste Mal, dass sich die Musikschule einem Jahres-Thema widmet. An Konzerten, Workshops und im Instrumental- und Vokalunterricht kann dem Jazz neu begegnet werden.

Im Streichorchester «Orchestrina» wird unter der Leitung von Myrtha Albrecht schon fleissig geübt. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 07. September 2022)

Der Jazz hat viele Facetten. Seine Geschichte erstreckt sich über mehr als 100 Jahre. Von Blues, New Orleans Jazz, Swing, bis zu Free Jazz, zeigt er unterschiedlichste Gesichter. An der Musikschule Baar bildete sich vor einem halben Jahr die Interessensgemeinschaft «Jazz-Pop-Rock», um die Musikvielfalt zu würdigen.

Jazz soll mehr in den Vordergrund rücken

«Nach wie vor haben viele Lehrpersonen an der Musikschule einen Klassik-Hintergrund», erklärt Gesangslehrerin Dalia Donadio. «Improvisation, das Spielen von Jazz-Standards, das Musizieren im Bandkontext oder auch die musikalische Kreation sind dadurch nicht unbedingt zentrale Unterrichtsinhalte.»

Dalia Donadio und Nathalie Laesser, Klavierlehrerin, sind die Köpfe hinter «All That Jazz». Beide bewegen sie sich auch als Musikerinnen im Bereich Jazz. Ihr Ziel ist es, «den Jazz aus seinem Nischendasein zu holen» und seine Lebendigkeit und Aktualität aufzuzeigen.

«Die Ästhetik, die Spielweisen oder die Arten der Improvisation, aber auch die Jazz-Literatur bieten einen breiten Fundus an Entdeckungsmöglichkeiten»,

so Donadio. Besonders das Musizieren in einer Band sei für viele junge Musikerinnen und Musiker zum Teil etwas Neues. «Wir erhoffen uns, dass durch die Begegnungen mit einer Jazz-Kultur möglichst viele Schülerinnen und Schüler neue Ideen, Inspiration und Freiheiten für ihr Spiel erlangen können», erklärt die Gesangslehrerin.

Jazz eröffnet auch im Streichorchester neue Möglichkeiten. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 07. September 2022)

Eine Chance für alle

Auch für die Lehrpersonen wurde ein Angebot geschaffen: «Wir bieten Workshops für Lehrerinnen und Lehrer an, um die Hürden abzubauen und eine befreite Begegnung mit dem Jazz zu ermöglichen. Die Workshops und die individuelle Beratung bieten die Möglichkeit zur Weiterbildung», so Donadio.

Zu Beginn des Schuljahres wurden die Mitglieder der Musikschule über «All That Jazz» informiert. «Das Projekt ist auf offene Ohren gestossen», so Donadio. Auch die Musikschulleitung unterstütze «All That Jazz» vollkommen. «Der Musikschulleiter Benno Auf der Maur schätzt dabei, dass wir aus der Lehrerschaft das Projekt initiierten», erklärt die Lehrerin.

Dalia Donadio betont: «Das Projekt soll eine Möglichkeit sein, kein Obligatorium. Manche Lehrpersonen werden ‹All That Jazz› vermehrt leben, andere weniger und das ist auch vollkommen in Ordnung.» Je nach Instrument, nähere man sich dem Thema ohnehin unterschiedlich. Ein Orchester setze mehr auf geschriebene Musik, wohingegen in einer kleineren Band allenfalls einfacher improvisiert werden könne.

«Die Idee ist, allen Interessierten den Jazz näherzubringen»,

so die Gesanglehrerin.

Bei der Umsetzung von «All That Jazz» baut die Musikschule auf das bereits bestehende Angebot von Ensembles, Bands und Orchestern auf. So gestalten zum Beispiel das Jugendstreichorchester oder die Bläsergruppe «Young Winds» dieses Jahr eines ihrer Konzerte zum Thema Jazz. Ausserdem widmen Vokal- und Instrumentalklassen ihre Hauskonzerte dem Jazz. Yves Theiler's Klavierklasse kümmert sich zu Weihnachten um «X-Mas Jazz».

Auch die Baarer Oberstufe bringt sich in das Programm ein. Schülerinnen und Schüler des Wahlfachs Musik von Christian Zemp bieten in der ersten Oktoberwoche Jazz-Musik in der Zähnipause.

Fast ein ganzes Jahr lang sind an der Musikschule Baar Konzerte zum Thema Jazz geplant. Grafik: Bahar Büyükkavir Illustration: Pia Valär

Jazz Session und weitere Specials

Als Experiment findet zweimal eine «Jazz Session» statt – in Anlehnung an die «Jam Session», wie man sie aus dem Jazz kennt. Hier können Musizierende spontan zusammenkommen und spielen. «Bei diesen Konzerten wird die Rhythm-Section von professionellen Musikerinnen und Musikern gespielt. Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Niveaus können auf diese Weise gemeinsam mit Profis musizieren», erklärt Donadio.

Das Jazz-Jahr gestaltet sich nicht nur in den vier Wänden der Musikschule. In Zusammenarbeit mit «Jazz in Baar» gibt es ein von der Musikschule organisiertes Format mit dem Namen «Jazz-Soloists». Weiter wird das «Kaleidoscope String Quartet» in der Rathaus Schüür Baar ein Konzert geben. Dieses Konzert ist gekoppelt an einen Workshop für die Lehrpersonen der Streicherfachschaft. Donadio:

«Dabei können diese entdecken und vertiefen, welche Möglichkeiten die Welt des Jazz spezifisch für Streichinstrumente bietet.»

«Wir hoffen, dass neue Arten des gemeinsamen Musizierens entdeckt, Hörgewohnheiten erweitert und beispielsweise bestehende Bands gepflegt werden können», meint Donadio. «Wie die Tiere der Illustration von Pia Valär auf dem Flyer so schön zeigen, mit Neugierde und einem Augenzwinkern könnte sich der Jazz auf lustvolle Art ins ‹Jetzt› bringen lassen.»