Baar Auch zum Lättich-Bad erhalten bald nur nur Zertifikats-Träger Zutritt Ab dem 13. September werden die Bundesvorgaben umgesetzt. Die Bilanz der zu Ende gehenden Freibadsaison fällt derweil durchzogen aus.

Am Mittwoch hat der Bundesrat entschieden, ab Montag, 13. September, für Freizeiteinrichtungen eine Zertifikatspflicht einzuführen. Diese gilt auch für das Hallen- und Freibad Lättich. Zugang zum beliebten Bad erhält nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist und das entsprechende Zertifikat vorweisen kann. Dafür entfällt die Registrierung der Kontaktdaten, die seit dem 2. Juli nötig war, teilt die Gemeinde Baar mit.

Die Badegäste profitierten zudem von weiteren Erleichterungen wie dem Wegfall der Maskenpflicht. Auch können sie sich frei bewegen und das Baderlebnis unbesorgt geniessen. Da seit rund zwei Monaten mittels einer App die Kontaktdaten erfasst werden mussten, seien die Angestellten für die Kontrolle der Covid-Zertifikate bereits gut ausgerüstet und bereit, die neue Weisung des Bundesrats ab Montag umzusetzen.

Das Freibad ist bald zu

Im Freibad können sich die Badegäste noch bis am Samstag, 18. September, tummeln, danach wird der Freibadbetrieb eingestellt. Nach Gemeindeangaben zählte man bis Anfang September rund 125'000 Eintritte. Das seien rund 13'000 mehr als im vergangenen Jahr. Doch damalas machten pandemiebedingte Kapazitätsbeschränkungen eine höhere Gästezahl unmöglich. Im regulären Betrieb 2019 waren es sodann auch fast 45'000 Eintritte mehr im Vergleich zur Saison 2021.

Am Sonntag, 19. September, bleibt das Bad ganz geschlossen, ab Montag, 20. September ist das Hallenbad wieder zu den normalen Öffnungszeiten zugänglich. Während der Hallenbad-Saison bleibt der Aussenbereich nicht menschenleer. Derweil drinnen gebadet wird, wird draussen gearbeitet. Im Februar 2022 starten die Bauarbeiten für die neue Aussenraumgestaltung. Der Kredit in der Höhe von knapp 1,2 Millionen Franken wurde an der Gemeindeversammlung vom 16. März 2021 einstimmig angenommen. Bis im Juli 2022 sollen die Arbeiten im südlichen Bereich (Freibad, Grillstelle, Kinderbereich) abgeschlossen sein. Bis im September 2022 wird der nördliche Bereich (heutige Spielwiese) mit einem Beachvolleyballfeld und zwei Grillstellen aufgewertet. (bier)