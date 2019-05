Baar: Autofahrer tödlich verunglückt Bei der Autobahnausfahrt Baar ist am Donnerstagabend ein Fahrzeuglenker von der Strasse abgekommen und zwischen zwei Brücken hinuntergestürzt. Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle.

Das Fahrzeug kam am Lorzenufer zu liegen. Der Lenker zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. (Bild: Zuger Polizei, Baar, 30. Mai 2019)

(fae/pd) Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend, 30. Mai, kurz vor 21.15 Uhr, auf der Autobahn A4a von Steinhausen Richtung Baar. Wie die Zuger Polizei meldet, verliess ein 58-jähriger Fahrzeuglenker die Autobahn bei der Ausfahrt Baar und fuhr auf der rechten Fahrspur in Richtung Zug Zentrum. In einer leichten Rechtskurve kam er links von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen zwischen die beiden Leiteinrichtungen, durchbrach ein Geländer und stürzte zwischen zwei Brücken mehrere Meter in die Tiefe. Schliesslich kam das Auto seitlich liegend an der Uferböschung der Lorze zum Stillstand. Der Mann wurde im Auto eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Verletzter Autofahrer noch an Unfallstelle verstorben

Beim Unfall verletzte sich der 58-Jährige so schwer, dass er noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die Ursache als auch der genaue Hergang werden nun abgeklärt, wie die Polizei weiter schreibt.

Die Spurensicherung am Unfallort erfolgte durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei. Für die Fahrzeugbergung und die Spurensicherung musste die Autobahnausfahrt Baar in Richtung Zug Zentrum gesperrt werden. Im Einsatz standen Angehörige der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ), der Amtsarzt sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, eines privaten Abschleppunternehmens, der Zentras und der Zuger Polizei.