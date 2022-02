Baar Bauarbeiten bei Sternmatt-Schulhaus beginnen am 28. Februar – der Verkehr ist betroffen Für den Fuss- und Veloverkehr werden Umleitungen signalisiert.

Und der Schulbus hält an einem neuen Ort.

Für die Sanierung und Erweiterung der Schule Sternmatt 1 haben die Baarer Stimmenden am 26. September 2021 den Baukredit in der Höhe von 49,11 Millionen Franken bewilligt. Kein halbes Jahr nach der Urnenabstimmung ist das Grossprojekt reif für die Umsetzung. Am

28. Februar beginnen die Bauarbeiten.

Nach dem Rückbau der Kindergärten wird der Baustellenplatz auf die Italienerwiese erweitert. Dies ist gemäss Angaben der Gemeinde nicht ohne Einschränkungen für den Fuss- und Veloverkehr möglich. Anfang April wird das Trottoir an der Sternmattstrasse entlang der Spielwiese aufgehoben. Die Zufahrt zum Schulhaus und zur Schulstrasse werde für jeglichen Verkehr gesperrt. Für den Langsamverkehr werde südlich des Schulareals ein provisorischer Weg erstellt, der den Sternenweg mit dem Schulhausplatz verbinde. «Zudem werden verschiedene Umleitungen auf bestehenden Wegen signalisiert, um die Schulkinder und die Bevölkerung sicher an der Baustelle vorbeizuführen.»

Die Übersicht über die Umleitungen. Bild: Gemeinde Baar/PD

Der Schulbus stoppt neu an der Sternmattstrasse zwischen dem Spielplatz und der bestehenden Turnhalle. Die Umleitungen werden laut der Gemeinde bis zum Abschluss der Bauarbeiten der ersten Etappe, dem Neubau des Mittelstufenschulhauses sowie eines Gebäudes mit Aula und Turnhalle, im Sommer 2024 bestehen bleiben. Die zweite Etappe umfasst die Sanierung der bestehenden Bauten sowie den Umbau der bestehenden Turnhalle und dauert von 2024 bis 2026. (bier)