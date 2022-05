Baar Bewegungsangebot «Hopp-la Plausch» wird frisch lanciert Corona hat das Programm «Hopp-la Plausch» ausgebremst. Nun sollen sich die Baarerinnen und Baarer wieder begegnen und sich miteinander bewegen. So lautet das Ziel.

Das Projekt Hopp-la führt Jung und Alt zusammen. Bild: PD

In den letzten Monaten ist bei der Schule Sternmatt 1 und beim Zugerwegli ein intergenerativer Bewegungs- und Begegnungsparcours entstanden. Vor dem Schwesternhaus wurde parallel dazu ein Wasserspiel gebaut. Die drei Angebote sind die bauliche Manifestation des Projekts Hopp-la, dem sich die Gemeinde Baar seit rund drei Jahren widmet.

Wesentlicher Bestandteil von Hopp-la sind die Bewegungsangebote Hopp-la Plausch und Hopp-la Tandem. Die beiden Programme mussten aufgrund der Corona- Pandemie unterbrochen werden.

Generationenübergreifende Bewegungsstunde

Hopp-la Plausch ist ein kostenloses Bewegungs- und Begegnungsangebot, das der gesamten Bevölkerung – von Jung bis Alt – offensteht. Vom 5. Mai bis 21. Juli 2022 treffen sich gemäss Medienmitteilung der Gemeinde Baar Interessierte jeweils am Donnerstag (ausgenommen Auffahrt und Fronleichnam) um 14.10 Uhr auf der Wiese vor dem Schwesternhaus. In einer generationenübergreifenden Bewegungsstunde wird gemeinsam Kraft und Gleichgewicht trainiert, geturnt, gerannt, gelacht, balanciert und vieles mehr.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Grosseltern mit oder ohne Enkelkinder. Es sind aber grundsätzlich alle willkommen. Das Programm wird von ausgebildeten Kursleiterinnen und Kursleitern geführt.

Ein solcher Ausbildungskurs «Generationen in Bewegung» findet am Wochenende vom 21. und 22. Mai, in Baar statt. Am Sonntagnachmittag steht eine Modelllektion auf dem Programm. Von 13.00 bis 14.45 Uhr erhalten die angehenden Kursleitenden in der Turnhalle Dorfmatt einen Praxiseinblick, wie eine generationenverbindende Bewegungslektion gestaltet werden kann.

Kinder für Modelllektion gesucht

Für diese Modelllektion werden laut Mitteilung Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren – begleitet von Ihren Eltern oder einer anderen Vertrauensperson – gesucht, die Lust auf Bewegung, Spiel und Spass zusammen mit Erwachsenen haben. Interessierte können telefonisch (Telefon 061 301 01 26) oder per E-Mail (info@hopp-la.ch) Kontakt aufnehmen.

Am Samstag, 2. Juli 2022, wird der Hopp-la Parcours vom Spielplatz Sternmatt 1 über das Zugerwegli bis zum Wasserspiel vor dem Schwesternhaus mit einem Volksfest eingeweiht. Das Fest dauert von morgens ungefähr 10.00 bis nachmittags um 16.00 Uhr. Auf die Gäste warten Bewegungs- und Begegnungsangebote, Live-Musik und eine Festbeiz. Genauere Informationen folgen. (haz)