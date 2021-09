Baar Der Gemeinderat will die Alterspolitik neu gestalten und die Bevölkerung dazu anhören Die Verantwortlichen haben Mitwirkungsanlässe und eine Online-Umfrage organisiert.

Uebersichtbilder vom Talacher Richtung Zug / Baar.



(Bild: Maria Schmid, Zug, 14. April 2020)



Maria Schmid

Die Strategie «Wohnen im Alter» will der Baarer Gemeinderat laut einer Mitteilung «Rahmenbedingungen schaffen, damit Menschen in Baar im Alter selbstbestimmt, sicher und bei guter Lebensqualität leben können». An vier Mitwirkungsanlässen und in einer Online-Umfrage kann die Baarer Bevölkerung ihre Anregungen und Ideen einbringen, wie sie sich Leben und Wohnen im Alter in Baar vorstellt. Der Workshop wird vier Mal in jeweils einem anderen Quartier durchgeführt:

Freitag, 8. Oktober, 14 bis 16.30 Uhr, Theorieraum Waldmannhalle

Freitag, 29. Oktober, 14 bis 16.30 Uhr, Mehrzweckraum Rainhalde Inwil

Samstag, 30. Oktober, 9 bis 11.30 Uhr, Mehrzweckraum Allenwinden

Samstag, 6. November, 9 bis 11.30 Uhr, Gemeindesaal Baar

Für die Mitwirkungsanlässe ist bis spätestens eine Woche vor dem Anlass eine Anmeldung online oder an Telefon 041 769 01 20 nötig. Die Anlässe können nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat mitsamt Ausweis besucht werden.

Zusätzlich zu den Workshops wird eine Online-Mitwirkung zum Thema «Altersfreundliches Baar» angeboten. Diese ist bis Mitte November aufgeschaltet. Die Beantwortung nimmt nach Angaben der Gemeinde rund 20 Minuten in Anspruch. (bier)