Baar Der Gemeinderat will über mehr Geld entscheiden dürfen Bis Ende April läuft die Vernehmlassung zur Teilrevision der Gemeindeordnung. Ende November befinden die Stimmenden darüber.

Welche Geschäfte werden dem Souverän zum Entscheid unterbreitet? Welche Finanzkompetenzen hat der Gemeinderat? Wie sind die Kommissionen organisiert? Diese und andere Fragen werden in der Gemeindeordnung geregelt. In Baar ist diese seit dem 3. Oktober 2001 in Kraft. Seither sind laut einer Mitteilung der Gemeinde «einige wenige Artikel aufgrund von Vorstössen an Gemeindeversammlungen angepasst oder ergänzt worden».

Nun stehen grössere Änderungen bevor. Denn gewisse Bestimmungen der Gemeindeordnung stimmten nicht mehr mit übergeordnetem Recht überein, seit das Gemeindegesetz im Jahr 2013 teilrevidiert worden sei. Zudem hat die SP am 18. März 2021 in der Motion «Finanzkompetenzen des Gemeinderats für den Erwerb von Immobilien» eine Erhöhung der Beträge gefordert, die der Gemeinderat ohne Einbezug der Bevölkerung sprechen kann. Die Motion wurde teilerheblich erklärt.

Bis am 29. April erhalten laut Mitteilung die politischen Parteien, die Baarer Korporationen, die Kirchgemeinden, die Bürgergemeinde, die Mitglieder der Kommissionen sowie weitere Interessierte die Möglichkeit, sich zur überarbeiteten Gemeindeordnung zu äussern. In der Folge werden die Vernehmlassungsresultate ausgewertet und bei der Teilrevision der Gemeindeordnung nach Möglichkeit berücksichtigt. Am 27. November wird die Stimmbevölkerung an der Urne über die neue Baarer Verfassung abstimmen.

3 statt 2 Millionen Franken

In Artikel 21 der Gemeindeordnung wird festgelegt, welche Beträge der Gemeinderat sprechen kann und ab welchem Betrag die Vorlage der Gemeindeversammlung unterbreitet werden muss. Der aktuelle Rat schlägt «eine moderate Anpassung» vor. So sollen Handänderungen (Erwerb oder Veräusserung von Liegenschaften oder Baurechten) neu bis zu einem Betrag von 3 Millionen Franken vom Gemeinderat beschlossen werden können. Heute liegt diese Grenze bei 2 Millionen Franken. «Der Gemeinderat hat bewusst auf eine höhere Limite verzichtet», betont Gemeindepräsident Walter Lipp und ergänzt: «Mit der moderaten Anpassung erhält der Gemeinderat mehr Spielraum, ohne die Kompetenzen des Souveräns übermässig zu beschneiden.»

Gänzlich gestrichen werden die Finanzlimiten für eine obligatorische Urnenabstimmung. Diese sind gemäss der Teilrevision des Gemeindegesetzes von 2013 nicht mehr zulässig. Das Gemeindegesetz schreibt lediglich vor, dass der Gemeinderat von Fall zu Fall und abhängig von der Tragweite eines Geschäfts entscheidet, ob an der Urne oder an der Gemeindeversammlung entschieden wird. Dieser Grundsatz muss nun auch in die Gemeindeordnung übernommen werden.