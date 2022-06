Baar Der Zuger Singkreis gibt sich festlich und opulent Mit einem reinen Vivaldi-Programm vor passender Kulisse stimmt der Chor den Hochsommer ein. Begleitet wird er von einem versierten Zürcher Ensemble.

Die letzten Proben in der Pfarrkirche St. Martin vor dem grossen Konzert. Bild: Jan Pegoraro (Baar, 2. Juni 2022)

Die Baarer Pfarrkirche wird zur festlichen Schaubühne für opulenten barocken Lobgesang: Der Zuger Singkreis führt vier sakrale Werke von Antonio Vivaldi (1678-1741) auf. Der frische, lebendige Stil des venezianischen Komponisten ist unverkennbar und schlägt sich in seinem wohl populärsten Werk, den vier Jahreszeiten, in voller Ausprägung nieder.

Eine ähnliche musikalische Formensprache wendet er auch in seinen geistlichen Kompositionen an, von denen der grösste Teil in den Jahren 1713 bis 1717 entstanden ist, als Vivaldi als Musiker an einem venezianischen Waisenhaus wirkte. Aus dieser Zeit stammt auch das vom Zuger Singkreis aufgeführte Programm – das Magnificat RV610, das Laudate Dominum RV606, das Credo RV591 und das Gloria RV589.

Der Zuger Chor hält derzeit seine finalen Gesangsproben vor Ort ab und freut sich diesmal besonders auf das Konzert, nachdem die leidige Corona-Episode, welche unmittelbar nach einem Dirigentenwechsel einsetzte, auch für den Singkreis einen massiven Einschnitt in seinem bald 40-jährigen Wirken bedeutete.

Musikalische Vielfalt

1983 von Markus Etterlin ins Leben gerufen, zählt der heute knapp 25-köpfige Chor schon lange zum fixen Bestandteil in der Zuger Kulturlandschaft. Seit Frühjahr leitet Daniela Brantschen die Formation, sie folgte auf Szilvia Géczy, welche ihr Amt nach sieben Jahren in neue Hände geben wollte. «Die Suche gestaltete sich allerdings nicht sehr einfach», sagt Dagmar Sutter, Zuständige für die Kommunikation. «Dass wir schliesslich Daniela Brantschen für uns gewinnen konnten, war ein grosses Glück.»

Für die junge Frau, welche ihr Musikstudium mit Schwerpunkt Kirchenmusik an der Hochschule Luzern absolviert hatte, sei die Leitung eines Chores ein Wunsch gewesen. Ihrer Affinität zur Kirchenmusik ist schliesslich die Idee für das Konzert mit sakralen Vivaldi-Werken entsprungen.

Seit Januar 2020 leitet Daniela Brantschen den Zuger Singkreis. Bild: Jan Pegoraro (Baar, 2. Juni 2022)

Kirchliche Chorliteratur ist jedoch nicht unbedingt Fokus des Zuger Singkreises, sondern einer von vielen Stilen, welchen sich die Formation widmet. Denn die musikalische Vielfalt ist ein Markenzeichen des Zuger Singkreises. «Die Abwechslung hat bei uns sozusagen Tradition», fasst es Dagmar Sutter in andere Worte und rekapituliert im Zuge dessen ein Konzert ausschliesslich mit moderner Literatur aus der Pop-Sparte, welches für eine brechend volle reformierte Kirche in Baar gesorgt hat. «Das war ein riesiger Motivationsschub für alle und hat uns gezeigt, dass unser Konzept der stilistischen Vielfalt das Richtige ist.»

Und nun wird es also zur Abwechslung barock-sakral mit einem passenden Instrumentalaufgebot: Begleitet wird der Zuger Singkreis vom Zürcher Ensemble New Sagittarius Consort, welches auf alte wie neue Musik spezialisiert ist, auf historischen wie modernen Instrumenten spielt und regelmässig für die Begleitung von Chören herangezogen wird.

Tenöre sind Mangelware

Versierte Solostimmen hat der Chor mit der Burgdorfer Sopranistin Bettina Bucher und Countertenor Alexander Seidel, welcher zugleich künstlerischer Leiter des Instrumentalensembles ist. A propos Sänger – der Zuger Singkreis teilt die Herausforderungen mit vielen anderen Chören. Dagmar Sutter: «Uns fehlen Männerstimmen, insbesondere Tenöre.» Man vernimmt dieses Problem immer wieder; Tenöre scheinen allgemein Mangelware zu sein.

An dieser Stelle erwähnt Dagmar Sutter denn auch, dass der Zuger Singkreis Interessierte jederzeit herzlich willkommen heisse – Tenöre allem voran, aber selbstverständlich auch jede andere Stimmlage.