Baar Die aussergewöhnliche Lebensgeschichte von Pater Martin Schmid: Für ein Projekt werden Sängerinnen und Sänger gesucht Im September findet in Baar und Zug ein mehrteiliges Kulturprojekt statt, welches die Geschichte des Baarer Jesuiten, Missionars, Musikers und Baumeisters Martin Schmid (1694–1772) erzählt. Sein Liedgut wird gemeinsam mit der Bevölkerung gesungen.

Die Chorkompositionen von Pater Martin Schmid sollen während einer Ausstellung in der Chollerhalle performt werden. Bild: PD

Pater Martin Schmid, ein Jesuitenmissionar, verstarb vor rund 250 Jahren. Immer wieder wird das Leben des Baarers aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Ohne diverse Schlüsselfiguren in der 300-jährigen Geschichte um Pater Martin Schmid wäre sein vielseitiges kulturelles Wirken in Bolivien reichlich unbekannt.

Aus diesem Grund vermittelt ein Projektteam im dreiteiligen Kunst- und Kulturprojekt vom 5. September bis 1. Oktober 2023 die aussergewöhnliche Lebensgeschichte des Baarer Paters, singt gemeinsam mit der Bevölkerung seine Chor-Kompositionen und stellt seine Lebensumstände, sein Handeln und seine Wertvorstellungen in der Ausstellung «Dualität einer Utopie» in grössere Zusammenhänge.

Sängerinnen und Sänger gesucht

Für die Live-Inszenierung in der Chollerhalle vom 26. September bis 1. Oktober werden nun Sänger und Sängerinnen gesucht. Hierbei sind alle Niveaus willkommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Sängerinnen und Sänger werden die Chorkompositionen singen und diese vor Publikum während und in der Ausstellung in der Chollerhalle Zug performen. Der Chorgesang ist Teil einer grösseren Live-Performance und wird von einem professionellen Ensemble begleitet. Die Teilnahme am Ad-hoc-Chor ist unentgeltlich. Jede Sängerin und jeder Sänger erhält Freikarten für die Vorstellungen.

Die Ausschreibung richtet sich an alle Menschen, die gerne in einem Chor singen oder dies einmal ausprobieren möchten. Empfohlenes Alter ist zwischen 16 und 85 Jahren. (stg)